Un año empujado por buenos vientos

Optimismo generalizado. Representantes de las principales empresas y sectores de la Región de Murcia están convencidos de que este año soplarán buenos vientos, aunque sea con menos intensidad, para la creación de empleo, las inversiones empresariales, el consumo y el empuje de las exportaciones. Muchas empresas tienen en marcha potentes planes de crecimiento y expansión en España y otros países, incluidos Cuba, Estados Unidos y Rusia, como es el caso de García Carrión, Postres Reina y el Grupo Fuertes.

Otras, como Primafrio, abrirán una de las mayores bases logísticas de España y Europa para el transporte frigorífico por carretera; mientras que Liwe Española montará una plataforma comercial y abrirá otras 37 tiendas Inside. Son algunos ejemplos del vigor con el que encaran este año. «Tras este periodo de desarrollo económico, los indicadores prevén que el crecimiento del PIB se modere en el 2,4% », recuerda Carlos Egea, quien considera vital la sostenibilidad del sector agroalimentario y del turismo, «porque cuentan con grandes fortalezas y un inmenso potencial de crecimiento». La mayoría coincide en la necesidad de resolver las precarias infraestructuras de comunicación que lastran la capacidad competitiva de la Región. Muchos esperan que este año haya avances en el ferrocarril y las comunicaciones aéreas.

José García Carrión incide en este retraso. «Donde hay infraestructuras, hay progreso», indica. Apuesta por el turista de calidad, «que es el que genera más riqueza», y para ello propone mejorar los servicios de las playas y hoteles. Recalca que los empresarios de Murcia deben constituir un 'lobby' en Madrid. «Si no ejercemos más presión, otras comunidades se llevarán el dinero y las inversiones», dice. Las otras debilidades son la falta de agua; y la alerta ante los efectos del 'Brexit'.



Carlos Egea Krauel

Presidente de BMN



«La agroindustria atrae inversión extranjera»



«Los últimos datos conocidos son muy positivos respecto al aumento del PIB y del empleo. Hay que tener en cuenta que la Región es más sensible a las fluctuaciones de los ciclos económicos, de manera que crece más que la media en fases de expansión, mientras que empeora o se agrava en épocas de recesión», señala Carlos Egea. «Me gustaría destacar que, en este nuevo año, está previsto que concurran dos hechos que tendrían una incidencia muy positiva: la entrada en funcionamiento del aeropuerto y la llegada del AVE. También es fundamental que se asegure la sostenibilidad del sector agroalimentario, muy competitivo no solo porque se basa en la exportación, sino porque ya está atrayendo a inversores extranjeros. Es preciso un gran pacto nacional que nos asegure el agua. Hay que aumentar el tamaño de nuestras empresas, generando productos de mayor valor añadido». El presidente de BMN recalca que también hay que incidir «en la mejora del nivel educativo».



Tomás Fuertes

Presidente ElPozo Alimentación



«Nos enorgullece crear más empleos»



«Debe ser un ejercicio que confirme la línea de leve recuperación que parece ir dibujándose», indica Tomás Fuertes. «Para ello es fundamental que haya un buen clima de entendimiento político que permita coordinar esfuerzos. La mejora de las infraestructuras es imprescindible para poder meter una velocidad y ser más competitivos». El presidente de ElPozo Alimentación subraya que su grupo sigue creciendo. «Vamos a acometer ampliaciones prudentes que nos permitan desarrollarnos y seguir creando riqueza y nuevos puestos de trabajo, que es lo que más nos enorgullece. El incremento de las exportaciones sigue siendo una gran oportunidad por la que continuamos apostando. Si se resuelven los problemas de inestabilidad política y administrativa que bloquean algunas inversiones, y se asienta poco a poco la aún leve recuperación de poder adquisitivo de las familias, 2017 debe ser en términos generales un ejercicio mejor que el anterior», apostilla.



Bartolomé Viúdez Zurano

Consejero ejecutivo de Cajamar



«Las previsiones son claramente positivas»



Considera que las previsiones para este año son «claramente optimistas», basándose en el dinamismo y el carácter emprendedor de la Región. «Más aún si tenemos en cuenta las oportunidades que se generarán como consecuencia de la llegada del AVE, la apertura del aeropuerto, así como la celebración de un gran acontecimiento religioso como es el Año Jubilar de Caravaca. Pero estas buenas perspectivas pueden verse afectadas por la incertidumbre política, la falta de agua, nuestra gran asignatura pendiente, que repercute en la sostenibilidad de nuestra agricultura y del sector turístico y de servicios; y otros problemas pendientes como el Mar Menor», enumera Bartolomé Viúdez. «En Cajamar seguimos trabajando para que las empresas murcianas tengan éxito en sus procesos de crecimiento y expansión». A nivel general, señala que el sector financiero español está pendiente de finalizar su reestructuración e iniciar una nueva senda de crecimiento y desarrollo.



Patricio Valverde

Dtor. Gral. Estrella de Levante



«Hay otra cultura en el modo de alimentarse»



También aumentará en 2017 la plantilla de trabajadores de Estrella de Levante, igual que lo ha hecho en el ejercicio anterior, revela el director general de la firma, Patricio Valverde, quien cree que la Región de Murcia «va a seguir creciendo este año impulsada por las oportunidades que se presentan en el sector agroalimentario». Para Valverde, «hay un cambio cultural en el modo de alimentarse; la gente prefiere platos más vegetarianos, más verduras y menos carne, menos grasas, y eso beneficia a la Región de Murcia como huerta de Europa». Pese a todo, más allá del sector agroalimentario, Patricio Valverde también apunta al «turismo religioso, con el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, como una gran oportunidad para 2017, sin menoscabo del turismo de sol y playa, y los 19 grados de temperatura media que tenemos aquí durante todo el año y que son el principal atractivo para nuestros visitantes. Eso sí, el turismo hay que aprovecharlo», zanja Valverde.

Javier López Gil

Dtor. Gral. Grupo Hefame



«Puede afectarnos la exposición al 'Brexit'»



Javier López pronostica un crecimiento moderado en la Región para el 2017 «aunque inferior al del 2016» tanto en términos económicos como de empleo. «Actualmente, Grupo Hefame está realizando diferentes inversiones, principalmente en nuevas instalaciones logísticas y en novedosos sistemas de gestión integral de la información. Esto nos ha permitido crecer en términos de facturación en torno al 6% en 2016, superando los 1.260 millones de euros, y obteniendo además la cuota de mercado más alta de su historia», observa López. Además, el director general del Grupo Hefame es de los que cree que los excelentes datos de crecimiento del turismo y la reducción de la carga financiera «generan oportunidades para la Región por encima de la media nacional». Sin embargo, matiza, «la exposición al impacto del 'Brexit' puede afectarnos negativamente», y apuesta por las iniciativas que se desarrollen en la línea de la simplificación administrativa para contribuir al desarrollo de la Región.



Francisco Cervantes

Dtor. Gral. Urbincasa



«Hay que reducir el déficit galopante»



Para Francisco Cervantes, uno de los promotores más importantes de Cartagena, es necesario «apuntalar en 2017 el crecimiento logrado durante el pasado año, con nuevas inversiones por parte de los empresarios», aunque cree que, para mejorar la economía, «el sector público debería hacer un mayor esfuerzo por reducir el galopante déficit que impide que la Administración actúe como debe». Para el 2017, su empresa pondrá en valor las fuertes inversiones que lleva realizando desde 2014. Su apuesta es «la segunda residencia, principalmente, para ciudadanos del norte de Europa», porque la demanda de la primera residencia «sigue siendo débil debido a la escasa capacidad de ahorro del comprador». Pero ve una amenaza en el 'Brexit', porque afectará a su sector, a la agricultura y al turismo. Sobre este último, cree que los ingresos deberían seguir creciendo el año que viene si se aprovecha la ventaja competitiva de España sobre el resto de destinos tradicionales.



Francisco Vidal Albaladejo

Dtor. Gral. Grupo Huertas



«Es necesario un proyecto a futuro»



El turismo también es clave en el crecimiento de la Región para este año, según el director general de Grupo Huertas, Francisco Vidal, quien apuesta por aprovechar «el tirón turístico en la zona mediterránea frente a la incertidumbre geopolítica de otros destinos», aunque también cita «la potencia de nuestras universidades y el capital humano generado en ellas» como una de nuestras principales virtudes. Para Francisco Vidal, además, «las infraestructuras son a la vez oportunidad y amenaza, en función de cómo se resuelvan los temas pendientes». Grupo Huertas automoción «espera obtener crecimientos acompasados al mercado, y se prepara para adaptarse a la evolución de un sector muy exigente con el servicio al cliente y con importantes retos en conectividad y tecnología». Grupo Huertas, que da trabajo en la Región a más de 800 personas, también apuesta por «un proyecto regional claro a futuro, con acciones concretas coordinadas a corto plazo».



Simón Conesa Albaladejo

Dtor. Gral. Agrodolores y Me



«Murcia liderará el crecimiento»



Simón Conesa, máximo responsable del Grupo Agrodolores y de Supermercados Me, cree que la Región «seguirá liderando el crecimiento en 2017. Si se mantienen las reformas de la legislatura anterior, y seguimos avanzando en esa línea, nos ayudará a consolidar el crecimiento». Entre las oportunidades, Conesa destaca el sector agroalimentario, pero también «el crecimiento del sector turístico». Como otros muchos empresarios, Simón Conesa también señala el acontecimiento importante que supone el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, «que sin duda va a tener un gran impacto económico positivo en nuestra región». Reclama Conesa «la terminal del Gorguel y el Corredor Mediterráneo», así como la llegada del AVE a Murcia y el aeropuerto de Corvera que, mientras no sean una realidad, siguen siendo «debilidades en materia turística», igual que «la falta de hoteles y alojamientos de alta calidad, debido al incremento de turistas que demandan este tipo de servicios».



José García Carrión

Pte. Grupo García Carrión



«Es preciso hacer un 'lobby' ante Madrid»



Las perspectivas económicas «son mejores» a juicio de José García Carrión. «Hay un cambio de ánimo en la gente; hay más confianza». Su empresa, sin ir más lejos, abrirá este año seis nuevas delegaciones comerciales en Francia, Alemania, Chile, México y Florida, que jugará un papel estratégico en la apertura comercial de Cuba. «En Cuba tenemos que estar». De momento, ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Raúl Castro para convertirse en proveedor de los hoteles de la isla. Durante este año la firma invertirá entre 25 y 30 millones de euros en el mantenimiento de los equipos y en I+D+i.

Uno de los principales frenos a las expectativas de crecimiento económico de la Región, eso sí, son las infraestructuras. Dos de las grandes amenazas para la economía murciana, según García Carrión, son la falta de agua y el poco peso político que Murcia tiene en Madrid. De hecho, propone que las grandes empresas murcianas constituyan un 'lobby'«para hacernos valer en Madrid».



Alfonso López

Dtor. Gral. Grupo Postres Reina



«Entraremos en el 'top ten' de los yogures»



El Grupo Postres Reina espera consolidar este año las inversiones que se han puesto en marcha en Caravaca de La Cruz, Málaga, Portugal y Estados Unidos. «Con estas inversiones, aumenta su capacidad productiva en 30.000 toneladas al año y mejora y amplía sus instalaciones productivas, con el nuevo centro de I+D+i como una de la principales apuestas para el futuro», señala Alfonso López. La empresa se marca como objetivo «seguir siendo líderes en postres lácteos con el lanzamiento de nuevos productos, y aportar soluciones a nuestros consumidores. Para este año nos hemos marcado como objetivo entrar en el 'top ten' de los fabricantes de yogures de España». Y eso que, según López, este año va a ser difícil para su sector «por el incremento de las materias primas». Por otra parte, propone aumentar las cifras de turismo en la Región, y en particular las de interior aprovechando la celebración del Año Jubilar de Caravaca de La Cruz.



José María Albarracín

Presidente de Croem



«El mayor déficit está en materia ferroviaria»



La previsión para 2017 es de «ralentización», pero José María Albarracín confia «en la fortaleza de sectores de referencia como el agroalimentario y los servicios, sobre todo gracias a la recuperación del comercio y el tirón del turismo con un evento singular como Caravaca Jubilar». La llegada del AVE y la puesta en marcha de la variante de Camarillas también deberán ser un estímulo a juicio de Albarracín, ya que es en materia ferroviaria «donde más déficit tiene esta región». Sin olvidar, claro, lo «fundamental que es el desarrollo del Corredor Mediterráneo para seguir siendo competitivos en el futuro», la apertura de Corvera y el puerto de El Gorguel. «Afrontamos este año con un mejor escenario gracias la simplificación de trámites administrativos, hay que seguir profundizando en esta materia», reconoce el presidente de la patronal, quien también apuesta por eliminar trabas fiscales: «La revisión del Impuesto de Sociedades ha sido un varapalo; no podemos pagar los platos rotos».



José Esteban Conesa Alcaraz

Consejero delegado de Primafrio



«Crearemos empleo en la nueva sede»



«La economía murciana será capaz de consolidar la recuperación iniciada en el 2015», opina José Esteban Conesa, responsable de la mayor empresa de transporte frigorífico por carretera. «Para 2017 seguirá la línea del pasado año en cuanto a creación de empleo», señala. En Primafrio prevén la creación de «unos 200 puestos de trabajo para el perfecto funcionamiento de la nueva sede en Alhama, así como otros 300 empleos indirectos», junto a 300 nuevos conductores de la zona. Todo ello a pesar del «pésimo arranque del 2017», que para Conesa pinta peor que los dos años anteriores. En el capítulo de necesidades, incide en la urgencia de asegurar el agua para la agricultura y en el aprovechamiento del turismo que, sin embargo, puede verse amenazado por los efectos del 'Brexit'. Recuerda que hay «una libra devaluada a mínimos históricos, así como una gran exposición de la Región al turismo británico que afecta a la inversión en viviendas, además de las exportaciones al Reino Unido».



Juan Marín Bravo

Presidente de Proexport



«Hay gran dinamismo en todos los sectores»



«Las perspectivas son positivas. Tenemos un gran dinamismo en todos los sectores y esperamos ver la finalización de los grandes proyectos e infraestructuras», se muestra optimista Juan Marín, presidente de proexport y gerente de la empresa Campo de Lorca. Por lo que se refiere a su sector, cree que «no habrá ningún crecimiento en cultivos hortícolas tanto al aire libre como en invernadero por la incertidumbre en el suministro del agua al inicio de esta campaña». Además de la escasez de agua, otras amenazas, a juicio de Juan Marín, son el precio del petróleo y de otros costes derivados de este; la reforma de la PAC; el 'Brexit' y la dificultad de abrir nuevos mercados. Entre las oportunidades que se vislumbran en el horizonte, Juan Marín hace la siguiente lista: «El agua, que la agricultura y el Mar Menor vayan de la mano, la retirada parcial del veto ruso y la apertura de nuevos mercados en América y Asia, así como la inversión en innovación para nuestras empresas y cooperativas».



Sergio Elizalde Monroset

Dtor. Gral. Hero España y Portugal



«Hay una catástrofe demográfica»



«Va a ser el año de la normalidad», señala Sergio Elizalde. «Debería tener una mayor estabilidad política que 2016, ya sin elecciones. A su juicio, «el entorno macroeconómico seguirá siendo favorable, el consumo mantendrá el tono, sin exageraciones ni excesos, y se creará empleo a buen ritmo. Los vientos de cola exteriores que han impulsado el crecimiento estos dos últimos años soplarán con menos brío. Será el momento de abordar tres retos de país que ensombrecen el futuro: el gasto desbocado, la incertidumbre territorial y la catástrofe demográfica. Hay que atajar el coste creciente del gigantesco entramado político y administrativo, que obligará al Estado a endeudarse a un precio cada vez más caro, sumiéndonos en el déficit y convirtiendo a familias y empresas en blanco fácil de todo tipo de impuestos, tasas y copagos. En Hero vamos a estar muy próximos a las familias, ayudándolas a alimentarse de una manera natural, sana y cómoda. Va a ser un buen año».



Ángel Gil

Copropietario Bodegas Juan Gil



«La alegría empieza a llegar al consumidor»



Ángel Gil, copropietario del grupo Juan Gil Bodegas Familiares de Jumilla, está convencido de que este año será «muy bueno». «La realidad es que hay alegría y lo más importante es que empieza a llegar al consumidor». Subraya que se encuentran en un proceso claramente inversor, y este año van a acometer la construcción de tres bodegas, Rioja, Priorato y Campo de Borja, centralizado todo fiscalmente en Jumilla. De esta manera, el grupo creará empleo, tanto directo como indirecto. Asimismo, el empresario jumillano considera que Caravaca Jubilar será un revulsivo a nivel mundial para toda la Región de Murcia, y por lo tanto también para sus empresas. Por el contrario, la diversidad de legislación existente se convierte en uno de los principales lastres de cara al crecimiento empresarial, y que en Juan Gil Bodegas Familiares están sufriendo en primera persona, al tener inversiones en diferentes comunidades autónomas. «Hace falta una legislación única».



José Asenjo

Dtor. Gral. de La Manga Club



«Hay que pensar en el efecto del 'Brexit'»



Para el director general del complejo turístico de referencia en la Región de Murcia, La Manga Club, las perspectivas económicas son muy positivas, por ser «un destino seguro» para los turistas y por la inversión del Gobierno autonómico en un Plan Estratégico. Para este año, asegura que continuará invirtiendo, precisamente, en seguridad, en servicios y en todo aquello que proporcione retorno de inversión a medio plazo, como por ejemplo en sectores como la restauración, los hoteles y las instalaciones deportivas. Cree necesario para la economía murciana «el desarrollo de nuevas infraestructuras como el AVE y el aeropuerto de Corvera y seguir potenciando el clima y el entorno». Por contra, José Asenjo ve una amenaza para la Región la situación de alerta por atentados, así como el hecho de que La Manga no sea por sí mismo un destino turístico de primer nivel. También cree que hay que estar atentos a las consecuencias del 'Brexit' para varios sectores.



José M. Pascual de Riquelme

Gerente de Espacio Mediterráneo



«Llegaremos al cien por cien de ocupación»



En el décimo aniversario del Centro Comercial Espacio Mediterráneo de Cartagena, donde trabajan cerca de 1.200 personas, su gerente espera que las perspectivas de la llegada del AVE y la apertura del aeropuerto de Corvera sean una realidad de una vez por todas, aunque le preocupa el mal estado del Mar Menor, porque cree que le podría restar clientes este verano. Su planes para este año son «llegar al 100% de ocupación de los locales - ahora está al 96%- y generar otros 40 empleos más». Su primera idea es afianzar «lo que tenemos». Considera un interrogante las causas que afectan al presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y recuerda que en Cartagena habrá relevo en la alcaldía el próximo mes de junio. Ve aún una oportunidad de negocio el hecho de sacar más rendimiento al sector del turismo, sobre todo porque piensa que las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias podrían atraer aún más clientes a su galería comercial.



Juan Carlos Pardo

Liwe Española



«Abrimos más tiendas y una sede logística»



Liwe Española espera crecer este año en torno al 7% a través de 417 tiendas propias en España, Portugal e Italia y con su venta 'online', «que va adquiriendo mucha relevancia», señala el director comercial, Juan Carlos Pardo. «Nuestras exportaciones han aumentado considerablemente, especialmente a Italia, que se ha consolidado como nuestro segundo mercado. Respecto a nuestra plantilla, cerramos el año con 2.300 trabajadores, el 15% de ellos en la Región, lo que supone un aumento del 4% y mantenemos la misma previsión de crecimiento para 2017». No solo eso. «Las previsiones de expansión para 2017 de nuestra enseña Inside incluyen 17 aperturas ya firmadas, 7 en España, 4 en Portugal, 5 en Italia y 1 en Francia, un mercado nuevo para nosotros». Pero, además, Liwe también invertirá en la Región, «con un aumento de 3.000 metros cuadrados en nuestra plataforma logística y tres millones de euros para la mejora de la eficiencia de nuestro sistema logístico».