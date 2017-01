La Consejería mejorará el protocolo de actuación contra el acoso escolar

La trágica muerte de Lucía, la alumna de 13 años que esta semana se quitó la vida tras sufrir acoso escolar en el instituto -según denuncian sus padres- cambiará algunas cosas que quizá no funcionan como deberían. La consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, quien mostró su «tristeza» por el suceso, confirmó ayer la modificación del protocolo de actuación que deben seguir los centros escolares cuando detectan un caso de 'bullying' en las aulas. «Es lo que estamos haciendo, de hecho, con el nuevo plan contra el acoso escolar que ya tenemos redactado. Algo cambiará en ese protocolo, porque incluiremos medidas para que haya mayor coordinación entre los centros y que puedan tener acceso a experiencias en común, además de incidir en proyectos innovadores de convivencia», admitió.

El plan, que según fuentes de la Consejería «ya se está poniendo en marcha», incide en la formación integral para directores, profesores y alumnos con cursos específicos gratuitos, «además de perseverar en la mediación y preparar a los alumnos para que solucionen las situaciones de posibles conflictos con sus compañeros». También recoge medidas como la puesta en marcha de un teléfono regional contra el acoso escolar y la creación de una plataforma 'online' para el registro de incidencias entre centros. Esta plataforma 'online' conectará a todos los colegios e institutos y permitirá «tener más y mejor información, al compartir los datos y experiencias de los asuntos relacionados con el acoso».

Pese a todo, Sánchez-Mora no aclaró si el protocolo falló en el caso de Lucía. «El protocolo se puso en marcha, aunque el instituto Ingeniero Juan de la Cierva determinó que no había acoso y por eso no avisó a la Fiscalía. Sin embargo, los padres nos pidieron el traslado de centro y se dio inmediatamente, pasando la alumna al instituto Cascales, donde estaba estupendamente».

-Entonces, ¿el sistema no falló?

-No digo que no haya fallado. De hecho, se está investigando lo que ocurrió, y somos muy prudentes en las declaraciones porque no queremos interferir en la investigación policial. La Consejería también está llevando a cabo una investigación interna para averiguar lo que ocurrió. Lo digo con el corazón en la mano: debemos ser prudentes, porque aquí son todos menores. Tanto la víctima, como el supuesto acosador.

Los padres de Lucía tienen claro que «el sistema falló», y el viernes lamentaban que, ni desde el instituto Ingeniero Juan de la Cierva, ni desde la Consejería de Educación, habían recibido llamada alguna. Sin embargo, María Isabel Sánchez-Mora salió al paso ayer para asegurar que, el mismo viernes, «el secretario general de la Consejería, Manuel Marcos, llamó a los padres de la niña en nombre de todos, y el lunes volverá a llamarles para que podamos tener una reunión y ponernos a su disposición para lo que necesiten. Aunque digan que no hemos aparecido, hemos estado pendientes, pero hemos querido que pasaran los días del duelo», explicó la consejera.

Curso 2013-2014

Sánchez-Mora, que se mostró especialmente preocupada por las formas de acoso relacionadas con las nuevas tecnologías, «que se dan sobre todo fuera del aula, y es un tema sobre el que también vamos a incidir», aseguró que la conflictividad en los centros de Murcia puede ser tan baja «como en cualquier otro sitio». El último informe publicado por el Observatorio para la Convivencia Escolar de la Región de Murcia, que está algo desfasado porque hace referencia al curso 2013-2014, concluye precisamente que «el nivel de conflictividad escolar continúa siendo bajo», con solo cuatro casos de acoso en el periodo señalado. Pero, ¿cómo es que el Observatorio no ha elaborado ningún informe sobre los cursos posteriores ¿Hay dejadez en el organismo? «No, dejadez no», responde la consejera. «Estará a punto de salir un nuevo informe», afirma sin seguridad María Isabel Sánchez-Mora.

La titular del departamento, además, resta «fiabilidad» a la encuesta de Save The Children publicada el año pasado que situaba a Murcia como la comunidad con más acoso escolar de España. «Ese propio informe admite un margen de error importante», desacredita Sánchez-Mora el estudio 'Yo a eso no juego', de la ONG, que cifraba en un 11% los alumnos de la Región que sufren acoso escolar. Entre ellos, sin ir más lejos, podría haber estado Lucía.