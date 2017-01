«El banco me tiene que devolver 6.000 euros por la cláusula suelo»

''Mi hipoteca era una cantidad pequeñita. Me fui dando cuenta de que a mis compañeros y amistades les bajaba la mensualidad y yo me imaginaba que a mí me bajaría muy poco, pero nada, ni se movió. Entonces fui al banco y me dijeron 'no, esto a usted no le va a bajar nunca porque usted tiene un 4% de suelo'. Y yo pregunté: ¿pero eso qué es?''

En la Región existen unas 70.000 personas afectadas por las cláusulas suelo

Así es como Casilda Barba recuerda el momento en que supo que su hipoteca tenía cláusula suelo. Como ella, en la Región existen unas 70.000 personas afectadas por este tipo de condiciones bancarias, según estima la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). El técnico asesor y socio de Adicae, Manuel Funes, considera que son una ''estafa, no solo por la falta de transparencia en el momento de la firma de la hipoteca, sino porque benefician solo al banco''.

A sus 65 años y con una pensión de poco más de 600 euros al mes, Casilda pagó unos 6.000 euros de más a su banco a través de sus mensualidades. ''En mi entidad me dijeron que ese suelo no se me podía quitar, que lo tendría que pagar hasta el final de mi hipoteca porque lo había contratado yo. Entonces me puse en contacto con Adicae y me metí en una demanda colectiva. Cuando la ganamos, me quitaron la cláusula de inmediato. Esto fue a principios del año pasado, pero todavía no me han devuelto el dinero'', asegura.

Casilda sabe que la eliminación de esa cláusula para ella supone una diferencia muy pequeña, ''de unos 80 euros menos de cuota al mes'', pero desde Adicae recalcan en que estas condiciones contractuales ''han sido las culpables de que muchas familias no pudieran hacer frente a sus hipotecas, las embargaran y les expropiaran la casa'', reclama Ángel Fructuoso, vicepresidente de Adicae.

«Fui sin saber lo que iba a firmar»

Fructuoso también es otro de los murcianos que ha sufrido un suelo en su hipoteca. ''En mi caso no me informaron de nada. Cuando fui a firmar fue aprisa y corriendo. Me llamaron la tarde anterior para firmar a la mañana siguiente y fui sin saber lo que iba a firmar'', relata.

Cuando él compró su casa, recuerda que las operaciones bancarias se cerraban con premura, ''porque si no, subía el precio de la vivienda. Además nadie se imaginaba que el euríbor iba a bajar tanto, por eso todo el mundo aceptaba suelos de un 2% o un 3%''.

El vicepresidente de Adicae consiguió que le quitaran la cláusula suelo en 2013. Desde entonces, sus mensualidades son unos 200 euros más baratas. Pero su banco todavía no le ha devuelto todo el dinero que pagó indebidamente durante años anteriores.''Creo que la cantidad oscilará en 4.000 euros, pero no estoy seguro'', calcula Fructuoso.

¿Cómo podemos calcular lo que nuestra entidad bancaria nos tiene que devolver? Según el vicepresidente de Adicae, ''en teoría, el banco tendrá que emitir los recibos de cada mes y calcular el dinero que pagaste de más. Pero la teoría siempre es muy bonita, luego tendrán que hacerlo''.

La fuerza de una demanda colectiva

Desde que el Tribunal de la Unión Europea declarase nulas estas cláusulas el pasado 21 de diciembre, por las instalaciones de Adicae pasan ''avalanchas de gente en busca de ayuda'', afirma Fructuoso. De media atienden a unas 60 personas al día. Funes, el técnico de Adicae que asesora a todos los murcianos en las asambleas de información de Adicae, advierte que estos consumidores afectados se han convertido en un negocio para los gabinetes de abogados: ''Yo animo a todos a que se acerquen a Adicae o a cualquier otra asociación y a que hagan uso de las demandas colectivas'', afirma.

Bajo su experiencia, Funes considera que el próximo código de buenas prácticas sobre las cláusulas suelo anunciado por el Gobierno ''es una estafa para los consumidores, y los que había antes también, porque no se aplica a nadie. Y si se aplica solo a aquellos que no tienen donde caerse muertos, porque solo ellos cumplen los requisitos, a los consumidores no nos vale. Es muy importante que haya medidas urgentes para todos, no solo para los que están en un estado de vulnerabilidad''.

Gracias a Adicae, tanto Ángel como Casilda van a recuperar su dinero, ''que es mío y me hace muchísima falta'', reitera la jubilada. Si ella tuviera que incorporar algo en ese código de buenas prácticas sería que los bancos contemplasen mensualidades muy pequeñas para las hipotecas concedidas a personas jubiladas, ''porque realmente si tienes que pagar una hipoteca de 300 euros, como es mi caso, con un sueldo de poco más de 600... ¿Cómo comes, pagas agua, luz y vives con el resto?''