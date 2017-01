El pico de la gripe llegará a la Región en dos semanas

La Comunidad de Murcia ha entrado esta semana en el umbral epidémico de la gripe con 39,7 casos por cien mil habitantes frente a los 174,5 a nivel nacional, y se espera que el pico máximo se alcance en dos o tres semanas, según informó este en rueda de prensa el director general de salud pública, Manuel Molina.

Murcia ha entrado en epidemia tres semanas después que el norte del país y en la primera semana hay registrados 1.082 casos, mientras que de 637 muestras recogidas en hospitales el laboratorio de biología de la Arrixaca ha detectado 13 positivos del virus AH3N2, que coincide con la cepa correspondiente a la vacuna suministrada.

Se han registrado tres casos graves que ya han sido dados de alta, uno en el hospital Reina Sofía y dos en Los Arcos, y uno de ellos necesitó ser entubado porque presentaba una patología respiratoria crónica.

En cuanto a la vacunación, de las 220.000 vacunas adquiridas por el Sistema Murciano de Salud, 171.000 han sido administradas, 123.081 a mayores de 60 años (43%), 32.969 a menores de 60, 995 a embarazadas, 271 a personal de servicios esenciales, 1.752 a personas no incluidas como de riesgo y 1.328 a personal sanitario.

Por su parte, la directora general de asistencia sanitaria del SMS, Mercedes Martínez-Novillo, ha dicho que si bien la epidemia produce cierta alarma y advirtió que no se ha improvisado con los refuerzos ya que desde septiembre se ha trabajado con las previsiones.

El número de asistencias diarias este mes ha sido de 2.254 frente a las 2.370 del año pasado, si bien entonces la gripe llegó más tarde (marzo) y en febrero de aquel año se alcanzaron las 2.600 asistencias en marzo.

La comisión de gripe de cada centro sanitario coordina el plan de actuación y agiliza las altas hospitalarias o suspende intervenciones como las 5 que ayer fueron suspendidas de pacientes ingresados no urgentes.

Comentó que existen camas "de colchón" en los hospitales en previsión de este tipo de incidencias que están siendo habilitadas y en este caso se han puesto en marcha ayer un total de 227, a lo que se suma la contratación de 167 personas de refuerzo que incluyen ocho facultativos, ochenta enfermeras, 62 auxiliares y siete celadores.

Remarcó que si al principio de la semana estuvieron más congestionados los hospitales hoy "hay la normalidad de un invierno", siendo el más congestionado el hospital Virgen de la Arrixaca donde todavía hay pacientes pendientes de ingreso.

Molina recordó que las personas que lo deseen todavía pueden vacunarse hasta el 30 de abril e indicó que a la espera del pico de incidencia hay que tener en cuenta que para que sea efectiva la vacuna hay un periodo de entre diez y quince días.

Por otro lado, y respecto a unos carteles que prohibían realizar fotografías dentro de los centros sanitarios, la directora general apuntó que aunque no existe una normativa al respecto, hay que tener en cuenta la Ley de Protección de Datos y la confidencialidad no sólo de pacientes, sino del personal, por lo que recordó a los medios de comunicación que no se puede fotografiar sin autorización dentro de un hospital.