«No entiendo tanto revuelo por unas simples bromas sobre un dictador», alega Cassandra Vera, una aguileña de 21 años, residente en Cartagena, que ha sido denunciada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por bromear en la red social Twitter sobre el asesinato del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, a manos de ETA en 1973. Esta estudiante de segundo curso de Historia en la Universidad de Murcia se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel, tres de libertad vigilada y ocho de inhabilitación absoluta por los presuntos delitos de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento del terrorismo.

«Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella» y «Elecciones el día del aniversario del viaje espacial de Carrero Blanco» son dos de los trece comentarios que Cassandra dejó en la red social entre los años 2013 y 2016. La joven recibió la primera notificación de la Audiencia Nacional el pasado agosto para ir a declarar en septiembre, pero decidió mantener en secreto el asunto creyendo que sería archivada la denuncia. «Hasta anteayer no me atreví a hacer pública mi situación, me preocupaba la reacción de las personas de mi entorno», explicó anoche a 'La Verdad'. En un primer momento, Cassandra creyó que el asunto no iba a avanzar, ya que para ella era una «tontería». «Cuando recibí la segunda citación [el 4 de enero] me quedé 'flipando', no tenía ningún tipo de antecedente para tener una condena tan grande», comenta refiriéndose, en realidad, a la petición del Ministerio Público para que sea juzgada. Teme que este asunto le cierre puertas en un futuro: «Si ya tengo problemas para acceder a trabajos siendo transgénero, no voy a tener oportunidades tras esto».

Cassandra explicó el martes en las redes sociales su situación legal y en pocos minutos Carrero Blanco se convirtió en tendencia nacional. La joven cosechó en Twitter muchas muestras de apoyo e incredulidad por la denuncia de los fiscales pero también bastantes críticas por mofarse de una víctima de ETA.

Polémica en las redes

«Escribí los tuits simplemente porque soy estudiante de Historia y cada vez que trabajo sobre algún personaje histórico bromeo sobre él», a lo que añade que ha hecho bromas sobre muchos otros temas. «Nada de esto tiene que ver con ideologías políticas ni enaltecimiento del terrorismo ni nada por el estilo», se defiende.

La situación por la que está pasando le ha hecho replantearse su intensa actividad en las redes sociales: «Sigo usándolas pero no hago más bromas respecto a nada ni a nadie», aclara. Además, ha eliminado numerosas publicaciones anteriores con críticas y comentarios mordaces de otras personalidades y temas polémicos por miedo a más denuncias. «Para Cassandra, su caso es una prueba del papel actual de la justicia, «que se dedica a perseguir las bromas en internet, en lugar de los delitos importantes».