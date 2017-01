La Comunidad encarga un informe sobre la inversión necesaria en la red del Taibilla

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha encargado a la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, la elaboración de «un informe de todas las necesidades de inversión que tienen las infraestructuras que dependen de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) para que el Ministerio repare depósitos y conducciones que tienen ya varias décadas», según aseguró ayer el presidente en un encuentro con los periodistas.

Asimismo, Sánchez reconoció que, en estos últimos años, «quizás se haya invertido en mantenimiento pero no en renovación y sustitución», por lo que harán un diagnóstico de tales infraestructuras para exigir las inversiones pertinentes en la red hidráulica. El objetivo, según el presidente de la Comunidad, es que «esto no se vuelva a producir», en alusión a los avisos en ayuntamientos para no utilizar el agua de abastecimiento tras los episodios de lluvias torrenciales del pasado mes de diciembre.

«No podemos depender de infraestructuras con décadas», reiteró Pedro Antonio Sánchez, quien reclamó alguna alternativa que garantice el suministro cuando ocurra esto, al tiempo que agradeció el esfuerzo que se ha hecho para restablecer la situación.

«No vamos a conformarnos con un parche o una obra hecha con urgencia», advirtió, «ya que se puede volver a dar de nuevo una situación que tenemos que evitar».