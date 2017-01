El hijo de Salomé llegó a la puerta de Urgencias de La Arrixaca a las once de la mañana del lunes. «Vinimos a consulta porque tiene un tumor en el cuello, en las cervicales, y allí nos dijeron que tenían que ingresarlo en el hospital para hacerle pruebas. Pero como no hay camas, aquí estamos en urgencias», explicaba ayer la madre, resignada, 24 horas después. «Lo están atendiendo bien, sobre eso no tengo ninguna queja. Pero estamos ya desesperados», confesaba.

Su hijo pasó la noche en la unidad de preingreso, rodeado de otros enfermos que tampoco tienen cama en las plantas del hospital. Porque La Arrixaca vive desde inicios de semana una situación de colapso que llegó ayer a límites de récord. A primera hora de la mañana, más de 50 pacientes esperaban su traslado a planta en el servicio de Urgencias, según los datos facilitados por el director gerente del hospital, Juan Antonio Marqués.

A media mañana, Rosa Quiñonero no podía ocultar su indignación. Su hermano, con un cáncer «en fase terminal», permanecía en un pasillo de Urgencias. «Ahí lo tienen en un rincón, y ha tenido que pedir una manta porque estaba muerto de frío. ¿Usted cree que es un sitio adecuado para una persona que está en cuidados paliativos?», denunciaba. El hermano de Rosa ingresó sobre las ocho de la tarde del lunes. Había acudido al hospital a una sesión de radioterapia, pero terminó en urgencias porque se «descompuso y no podía ni andar», cuenta Rosa.

La dirección del hospital trató de agilizar las altas para hacer hueco en las plantas y desatascar urgencias. Pero sobre las siete de la tarde aún había 24 pacientes a la espera de ingreso en planta. No se suspendieron intervenciones quirúrgicas, dado que la situación de la UCI y Reanimación es algo más desahogada que la de Urgencias. De hecho, por la tarde se llevaron a cabo dos trasplantes de riñón y otro de corazón, explicó el director gerente, Juan Antonio Marqués.

La UCI de La Arrixaca está pendiente de unas obras de ampliación que empezarán este año, y que permitirán paliar la saturación crónica que sufren tanto este servicio como Reanimación, con diez nuevos 'boxes'. Las obras están ya presupuestadas: la inversión será de 300.000 euros en 2017.

Sin noticias del Plan 500

En el cajón permanece, sin embargo, el proyecto de ampliación del servicio de Urgencias, que se quedó pequeño hace años, como demuestran las recurrentes imágenes de enfermos encamados en los pasillos. El servicio tiene una capacidad máxima de 40 pacientes, una cifra que se supera en numerosas ocasiones durante el invierno. El anterior gerente del hospital, Domingo Coronado, anunció en 2015 el denominado Plan 500, que incluía la construcción de una nueva sala de espera para destinar la actual a un área de Observación con 20 camas adicionales.

De esta forma, Urgencias dispondría de espacio para 44 camas, a las que se sumarían las 20 con que cuenta la Unidad de Preingreso (UPI), que se utilizan en momentos de alta presión asistencial como los actuales. En total, el hospital dispondría de infraestructura para poder mantener a 64 pacientes sin necesidad de recurrir a los pasillos. Pero desde 2015 no ha vuelto a saberse nada del plan, y el actual director gerente de La Arrixaca, Juan Antonio Marqués, admitió ayer que el proyecto, de momento, está aparcado al no haberse incluido entre las prioridades del Servicio Murciano de Salud para 2017. Marqués se mostró abierto a «recuperar» el plan.