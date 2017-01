«En España hay dieciséis trasvases, pero el único polémico es el del Tajo»

Comenzó el libro hace veinte años, cuando ni siquiera imaginaba que iba a publicarlo y que lo titularía 'Cien años de la cuenca del Segura (1879-1979)'. Pero así, poco a poco, como el agua que riega ese gran sistema circulatorio que es el entramado hidrológico, Manuel Mirón fue componiendo esta contribución que ayuda a comprender, cuando no a descifrar, esos años que fueron indispensables para el progreso de la Región. El libro ha obtenido el reconocimiento de los Premios de Obra Civil Región de Murcia, un merecido galardón que destaca la contribución de Mirón a rellenar un hueco destacado de la investigación sobre la materia, además de aderezarla con multitud de anécdotas y curiosidades que agilizan la lectura de esta obra.

Arranca su libro con la riada de Santa Teresa y concluye con la llegada de las aguas del Tajo, ¿considera que es la nuestra una región de contrastes?

La respuesta está en el epílogo de mi libro, donde digo que en esta cuenca, desde siempre, se ha ido o delante del agua huyendo de sus efectos destructores, o detrás con el fin de conseguir sus efectos beneficiosos. Es una auténtica esquizofrenia hídrica.

¿Por qué se decidió usted a escribir esta obra?

Este trabajo lo inicié hace veinte años. Lo hacía en mis ratos libres para entretenerme y porque me gusta investigar los hechos históricos. Se quedó sin terminar hasta que hace algo más de dos años me pidieron desde el Colegio de Ingenieros que colaborara en la revista mensual y desempolvé mis viejos escritos. Me los han venido publicando y, por consejo de mis amigos, he decidido compilarlos en un libro.

¿Cuál sería, en dos frases, la solución al problema del agua en Murcia?

No solo en Murcia, sino en todo el Sureste peninsular. Partiendo del axioma de que el precio del agua para riego debe ser razonable y asumible para la agricultura, cuestión esta que, entre otras, no cumple el agua desalada, y que la subterránea no es sostenible ni en cantidad ni en el tiempo, solo queda la importación de recursos externos. Esto ya lo puso de manifiesto, en 1933, Lorenzo Pardo, quien demostró, con cifras, el desequilibrio hidrológico peninsular y que la solución eran los trasvases. Así se ha venido haciendo, porque hay muchos trasvases, en concreto 16, pero el único polémico es el del Tajo al Segura.

¿Qué supuso la construcción del pantano del Cenajo?

Supuso un impulso legal a la ampliación de los regadíos que hasta entonces, y desde principios de siglo, se venía haciendo a base de motores ilegales.

¿En qué benefició a Murcia la apertura del Taibilla?

No soy original si pondero lo beneficioso que ha sido el Taibilla para el abastecimiento de Murcia y el sur de Alicante. Es una obra que debe ser considerada como paradigma de lo que se puede conseguir mancomunando esfuerzos. Tampoco soy original si digo que aquello que funciona no hay que tocarlo.

¿Qué valoración hace de los trasvases entre comunidades?

Con la cesión de derechos al uso del agua a cambio de dinero nos acercamos, peligrosamente, a las subastas del agua, abolidas hace bastantes años. En realidad son parches, también las desaladoras, que alivian el síntoma pero no curan la enfermedad estructural.

¿Qué les diría a quienes consideran que habría que cerrar el Tajo-Segura?

No creo que nadie, me refiero a políticos de nivel nacional, se atreva a dar la orden de cerrar el Trasvase. Las consecuencias económicas serían desastrosas, no solo para la Región sino para todo el país, porque supongo que habría que indemnizar, afectando negativamente al presupuesto nacional y a la balanza exterior. Y Europa no lo consentiría porque se quedaría sin huerta.

¿Qué otros proyecto lleva entre manos en estos momentos?

Sigo escribiendo la historia a partir de 1979, pero esta vez sobre el Trasvase y con un estilo diferente. Va a ser un auténtico ladrillo que solamente le interesará a los estudiosos del tema.