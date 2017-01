«No se cumplieron los trámites legales»

El abogado Antonio Amador Morales, que ha ganado la sentencia al IMAS, subraya que los miles de dependientes que sufrieron el aumento del copago en 2013 tienen ahora la posibilidad de reclamar. «Los plazos de impugnación de las resoluciones en que se establecieron esos recortes no se han cumplido por la sencilla razón de que no fueron notificadas», advierte. El fallo del Contencioso Administrativo dictamina que el IMAS incumplió la Ley de Procedimiento Administrativo al no proceder a dicha notificación. «No se hicieron resoluciones individualizadas, con trámites de audiencia para que los afectados pudiesen reclamar», explica Antonio Amador.

El abogado celebra que la Justicia haya dado la razón a su cliente al anular las resoluciones de 2013 por cuestiones de forma, aunque los argumentos de la demanda iban más allá. «No se pueden aplicar recortes con carácter retroactivo, que es lo que hicieron en 2013», denuncia Antonio Amador. «Además, la Comunidad carece de competencia para dictar normas relativas» al copago, añade. El juez, sin embargo, no ha llegado a entrar en estas cuestiones de fondo.