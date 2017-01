Agua del grifo y salud pública

No se puede minimizar la gravedad del episodio sufrido por una decena de municipios de la Región cuyos habitantes no han podido beber del grifo como consecuencia del deterioro del agua potable. ¿Habrá que esperar a la próxima calamidad climatológica para que se disparen de nuevo los niveles de trihalometanos? La mejora de la calidad del agua es un asignatura pendiente en un territorio donde se ha invertido mucho en infraestructuras hidráulicas, pero se ha olvidado optimizar el consumo de los hogares. Es una paradoja que exista la mejor red de depuración de aguas residuales, y que sin embargo una parte de la población no pueda beber del grifo en el trance que hemos vivido. La alerta habría tenido mayores consecuencias si Canales del Taibilla no hubiera inyectado a todo trapo agua desalada en los depósitos que abastecen al municipio de Murcia. En vez de 170.000, el número de afectados se habría disparado a los 600.000.

El problema se agrava porque no es la primera vez que se disparan los niveles de trihalometanos. No hace falta que llegue un temporal que convierta el río en un sumidero por el arrastre de las ramblas, ya que el agua potable se estropea y endurece con sales y sulfatos en la zona alta de la cuenca, a la vez que está expuesta a cualquier accidente o elemento contaminante mientras circula a cielo abierto. En resumen: tenemos poca agua, muy cara y encima de escasa calidad.

El Gobierno regional tiene que mover ficha

Lo inmediato es cambiar y modernizar el sistema de cloración y desinfección en la potabilizadora de Sierra de la Espada, lo cual requiere una fuerte inversión. A medio y largo plazo habrá que plantearse si se rescata el proyecto del 'entubamiento', u otra fórmula similar, para llevar directamente el agua a las potabilizadoras. El 'tubo' fue suspendido por el Ministerio (PSOE) en el año 2010 con la conformidad del Gobierno regional (PP). Ello pese a que la obra estaba incluida en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional, hasta el punto de que se construyó la primera fase, como fue el túnel Talave-Cenajo, que se quedó criando malvas. Aquí no se salva nadie. El proyecto tuvo asegurada la financiación europea y suscitó una fuerte controversia porque reducía el caudal del río Segura, por cuyo cauce dejaría de circular unos 100 hectómetros cúbicos anuales trasvasados del Tajo para abastecer a la población. Algunos recuerdan que se trata de un 'caudal prestado', pero es cierto que el río perdería vigor. Canales del Taibilla defendió la obra todo lo que pudo y apeló a un principio básico de salud pública y de calidad del agua. El temporal no solo ha removido ciudades y campos, sino también un problema importante que sigue sin solución. ¿Qué postura va a adoptar el Gobierno regional ante el departamento de García Tejerina? ¿Qué le va a exigir para que esto no vuelva a ocurrir?

'Cumbre' del agua en la sede del Sindicato

El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, ha convocado a los representantes de las Mesas del Agua de Murcia y Almería, y del Foro del Agua de Alicante, a una 'cumbre' que tendrá lugar mañana en la sede del Scrats. El objetivo es sumar fuerzas en la lucha por el agua para la agricultura y unificar estrategias. Es el primer movimiento de calado que realiza el Sindicato este año para recordarle a la Administración que el déficit no está resuelto y que el Campo de Cartagena arde.

Toca decidir cuánto se trasvasará este mes

Llueva o no, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura aún no ha decidido qué volumen se trasvasará este mes. Toca un máximo de 20 hectómetros, según la ley, pero nada se sabe a estas alturas. También se ignora si Liana Ardiles seguirá como directora general del Agua. Algunos están deshojando la margarita.

¿Vendrá Valcárcel con los eurodiputados?

¿Qué hay de la delegación de eurodiputados que iba a visitar la Región a finales del año pasado para comprobar el problema de la escasez y el uso que se hace del agua? El viaje lo iba a impulsar Ramón Luis Valcárcel con el apoyo de González Pons. Nada más se supo.