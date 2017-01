El Supremo decide primero y luego se pronuncia sobre las personaciones

En sus dos últimas decisiones sobre sendos asuntos que afectan a aforados, el 'caso Guardería' y el 'caso Auditorio', la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha 'inaugurado' la toma de decisiones instando a las distintas partes del proceso a que se personen en las diligencias. La resolución resulta llamativa, pues no parece ser el procedimiento habitual en órganos judiciales con competencias para investigar y enjuiciar a quienes, por razón del cargo público que ostentan, disfrutan de un fuero especial. Valga como ejemplo el Tribunal Supremo, cuyo proceder suele consistir en pronunciarse primero sobre su competencia para investigar un determinado asunto, para seguidamente entrar a decidir quién puede personarse o no como parte. Así lo hizo en 2015 con el 'caso Novo Carthago', que afectaba a la exalcaldesa de Cartagena y hoy senadora Pilar Barreiro, a quien el instructor citó como imputada para seguidamente imponer condiciones a IU, PSOE y Ayuntamiento de Cartagena para permitirles actuar como acusación popular. Ya antes ocurrió lo propio con el exministro José Blanco, quien pretendió personarse en el 'caso Campeón' y el Supremo le respondió que no podía hacerlo antes de que la Sala decidiera si asumía como propio ese asunto.