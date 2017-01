'Kantauri' lleva a Estrasburgo el primer caso de dispersión de presos de ETA

Uno de los mayores asesinos de la historia de la organización terrorista ETA trata de abrir en Estrasburgo el melón judicial de la dispersión de los presos de la banda argumentando la «vulneración del derecho familiar». José Javier Arizkuren Ruiz, más conocido como 'Kantauri', actualmente está cumpliendo condena en la prisión de Campos del Río, y ha sido el primer miembro de la banda en denunciar su situación ante el Tribunal de Derechos Humanos.

'Kantauri' fue miembro de los comandos Araba y Madrid, y los atentados que protagonizó se saldaron con la vida de veinte personas, entre ellas, el concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. También ordenó y planificó el asesinato del entonces Rey Juan Carlos I en Mallorca, en 1995. Las penas a las que ha sido condenado desde que fue detenido en París, en 1999, suman más de 600 años y ya ha pasado por cárceles de Sevilla, Cádiz y Galicia. El caso de 'Kantauri', al igual que el de cientos de presos de ETA, pasó por Instituciones Penitenciarias, donde fue rechazado. Después, fue trasladado al juzgado de Vigilancia, y, por último, ante la Audiencia Nacional. Nunca llegaron a prosperar sus argumentos judiciales, tal y como le ha ocurrido a otros miembros de la banda que cumplen condena.

La diferencia en esta ocasión reside en que el de 'Kantauri' es el primer caso rechazado por el Tribunal Constitucional y, por tanto, el primero que vio denegada todas las vías judiciales internas. De forma que se ha convertido en el primero que se presenta ante el Tribunal de Derechos Humanos. La abogada Amaia Izko explicó ayer a la Cadena SER que su representado alega «vulneración del derecho familiar».

Eje fundamental

La letrada precisó que ese argumento es el «eje fundamental» de la demanda presentada en Estrasburgo, cuyo objetivo es «la explicación de qué es lo que supone realmente la dispersión para el derecho a las comunicaciones con la familia, qué obstáculo es y cómo ese obstáculo no es legal ni está justificado».

A juicio de Amaia Izko, la situación actual de 'Kantauri' en Campos del Río «es ilegal, porque no tiene apoyo en la legislación española y no está justificado porque esa necesidad en su aplicación para la lucha contra ETA ya no se sostiene».

Aunque todavía no se ha recibido respuesta del Tribunal de Derechos Humanos sobre la admisión a trámite o no de la citada demanda, la abogada avanzó ayer que a partir de este momento habrá más casos en Estrasburgo por dispersión que impulsarán otros miembros de la banda terrorista ETA.

Izko se mostró esperanza de que prospere su demanda «porque este tribunal ha mostrado su preocupación en más de una ocasión y de entrada es alentador».