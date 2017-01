La UMU cuenta con una de las tasas más altas de España de demanda de plazas

Este señor en cuanto le ponen un micro o una cámara delante su voluntad hacia el estudiante es increíble , sobre todo si hay una consejera o un ministro delante .....pero luego en la intimidad todo es un NO , un no se puede un no puedo hacer nada etc...cuando las alumnas y los alumnos manden escritos solicitando plazas como han hecho dígales algo diferente y trabaje un poco más por ellas y ellos no sólo haga declaraciones a la prensa para quedar bien que nosotras y nosotros pagamos las matrículas de estos estudiantes y es más difícil tomarnos el pelo que a ellas y ellos !