«La Administración no nos respalda y hay veces que nos vuelve tarumba»

Su carrera profesional está ligada al mar desde 1999, pero cada vez que tiene un rato libre le encanta escaparse a tierra firme, al monte, para darse un buena caminata por la Sierra Gorda. Juan Manuel Aguirre (Cartagena, 1963) es el gerente de Piscifactorías Albaladejo y presidente de la Asociación de Empresas de Acuicultura de la Región (FARM). Este último colectivo echó a andar hace un año, sustituyendo a la anterior federación, y representa a un sector puntero a nivel nacional, puesto que las granjas acuícolas murcianas son las mayores productoras de lubina de toda España. «Somos un potencial y no se dan cuenta».

-¿Hay alguna forma de distinguir un pescado salvaje que se captura en alta mar de uno criado en una piscifactoría?

-Morfológicamente las especies cultivadas y las salvajes son muy parecidas. Si hacemos una cata a ciegas le puedo asegurar que prácticamente nadie podría distinguirlo. Entre lo que cultivamos nosotros, a mí, personalmente, me gusta mucho más la lubina. Nosotros hacemos un producto que está libre de anisakis, no es necesario congelar un pescado de piscifactoría para comerlo crudo.

-El sector regional genera 400 empleos directos y factura cerca de 200 millones de euros al año, ¿se sienten respaldados por los gobiernos regional y central?

-(Risas) La verdad es que no. Tenemos un problema grave porque dependemos de varias administraciones y hay veces que nos vuelven tarumbas. La acuicultura es una actividad que tiene algo de romántica, de lo contrario no se entiende cómo aguantamos todos los requisitos que nos exigen. Siempre dicen que es un sector de futuro, pero tenemos la impresión de que nunca va a llegar porque a la hora de la verdad no lo vemos traducido en acciones concretas ni del Gobierno central ni del regional. Hay empresas que están deslocalizando inversiones de la Región porque aquí hay muchas pegas para todo. Necesitamos una Administración ágil. Un inversor que quiera invertir en la acuicultura no aguanta varios años para recibir una licencia. Saldría huyendo.

-Precisamente, en San Pedro presentaron hace cinco años un proyecto para ampliar la producción acuícola de 7.000 toneladas a 10.500. ¿El tramite está paralizado porque la ampliación choca con la Red Natura 2000?

-Todavía sigue enquistado el tema en la Consejería de Medio Ambiente. En febrero de 2016 tuvimos una entrevista con el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, y nos dio el compromiso de que esto se iba a acelerar, pero seguimos en las mismas. Los primeros interesados en no dañar el medio donde desarrollamos nuestro trabajo somos nosotros. Somos conscientes de que nuestra actividad puede generar algún problema y tenemos los controles necesarios. El mayor problema que surge es la pradera de poseidonia y nuestras instalaciones están a una milla náutica. No hay ningún bien a preservar en esos fondos.

-¿El sector cuenta con marca propia como ocurre con los vinos y la denominación de origen?

-La mayor parte de la producción de la Región participa en un proyecto de la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (Apromar). Podríamos decir que es una marca de origen, se llama 'Crianza de nuestros mares', y está en el mercado desde mayo de 2015. Esta marca integra a la dorada, la lubina y la corvina. El objetivo es preservar nuestro producto de las importaciones de terceros países, como Turquía. Decidimos crear esta marca para distinguir el producto español, porque nosotros vendemos un plus añadido de frescura y seguridad alimentaria.

-¿Hay mucho pescador furtivo rondando las piscifactorías?

-Tenemos un radar en el puerto de San Pedro para vigilar las instalaciones porque sufrimos, como otras actividades, a los amigos de lo ajeno. Como tampoco tenemos apoyo de la Administración en cuanto a vigilancia, tenemos que poner nuestros medios. En la Región hay bastantes furtivos y las empresas del sector han sufrido sabotajes para recoger su pescado en las playas próximas, con el objetivo de meterlo en el mercado de forma ilegal. Nadie le presta atención a este tema. Vienen a las instalaciones a pescar dentro de las jaulas o rompen redes para soltar los peces y luego pescarlos. Este tipo de acciones pueden provocar daños de hasta 400.000 euros.

-Una de las viejas aspiraciones del sector es criar pulpo en cautividad, ¿en qué punto se encuentran las investigaciones?

- Llevamos tiempo trabajando en ello, pero hay grandes problemas de canibalismo y se sigue investigando. Los gallegos son los principales interesados y llevan muchos años intentándolo. En el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida) también se han hecho muchos avances en el cultivo del pulpo, aunque todavía no está claro cómo se puede trasladar lo que se ha avanzado en los laboratorios a una producción industrial. Por parte del sector hay una predisposición total a cultivar otras especies. El problema que siempre se nos plantea es el mercado: ¿dónde colocamos el producto?. Con el tema de la corvina, por ejemplo, llevamos ya unos años intentando consolidarla porque no hay mercado para lo que se puede producir. Muchas veces queremos ir por delante y no sabemos dónde colocar el producto. Nuestra intención a corto plazo es mejorar el rendimiento de la dorada y la lubina.

-La Comunidad Autónoma autorizará la instalación de un punto limpio en el puerto pesquero Villa de San Pedro del Pinatar. ¿Qué tipo de residuos genera el sector y cómo los gestiona actualmente?

- El puerto de San Pedro es el más importante de toda España en producción acuícola, no hay ningún otro que dé servicio a siete instalaciones de acuicultura con una producción de más de 7.000 toneladas al año. Toda estas granjas que hay a tres millas del puerto, cada día generan una serie de bajas, porque estamos hablando de una población de 20 a 25 millones de peces y lógicamente hay mortalidad. Nuestros buceadores retiran a diario esas bajas y en el puerto son recogidas por una empresa autorizada para la gestión de estos residuos. El problema es que puede pasar un día o dos días desde que las bajas son echadas a los depósitos y las recoge esta empresa. En verano, con el sol que soporta el puerto, estos bidones generan olores y lo que vamos a hacer es una especie de depósito frigorífico donde estarán esos bidones para que las bajas estén en condiciones asépticas para cuando vengan los camiones.

-¿Qué opina del estado en el que se encuentra el Mar Menor?

-Creo que entre todos hay que hacer todo lo posible para que vuelva a ser lo que fue. Para nosotros, el Mar Menor es el principio y el final de todo y produce mucha preocupación su estado actual. Lo que está en nuestra mano es conservar las encañizadas, una parte muy importante para la regeneración, y puedo asegurar que lo estamos haciendo.