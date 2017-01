«Estamos en párvulos de una sociedad potente, fuerte, humanitariamente íntegra»

El doctor Faustino Herrero lleva ya cerca de medio año al frente de la delegación regional de Cruz Roja, pero reconoce que se halla, aún, «con la huella del primer asombro», dada la ingente labor de la organización. Y no es para menos. El pasado año la ONG batalló duro, con la ayuda de cerca de 4.000 voluntarios, para ofrecer apoyo a aproximadamente 150.000 personas dentro de los numerosos programas que desarrolla en la Región. Este equipo, sostenido por la solidaridad de 27.765 socios, consiguió repartir un millón y medio de kilos de alimentos entre las familias más necesitadas y ofrecer calor a más de medio millar de 'sin papeles' que alcanzaron la costa a bordo de pateras.

-¿Cómo ha vivido estos primeros meses en el cargo?

-Todavía estoy con la huella del primer asombro. Yo llevo 19 años en la Asociación Española contra el Cáncer, que es una ONG más que acreditada, con una gran penetración social, mucha visibilidad... pero es un barquito de juguete al lado de Cruz Roja. El que esté asombrado no significa, sin embargo, que uno se quede colgado, ni mirando al retrovisor. Voy hacia adelante, pero aprendiendo cada día. Tengo un equipo de personas muy competentes que llevan Cruz Roja en la sangre.

«El odio que vemos en los atentados no lo genera la violencia, ni la miseria, sino la humillación»



«Los CIE tienen un recorrido de mejora indudable»

-La labor de las ONG se suele observar como un termómetro de la realidad social de un país o de una región. ¿Cómo diría que está la nuestra? ¿Qué se ha encontrado?

-Creo que formamos parte de una especie equivocada que solamente en las catástrofes y las calamidades es capaz de sacar lo mejor del ser humano. Parece que para ser humanitarios, tienen que ocurrir desgracias. Soy pesimista en cuanto a que esto vaya a cambiar. Soy optimista en cuanto al porvenir de esta organización porque nunca va a faltar trabajo. Si me deja ponerme poético, estamos todos instalados en una bellísima nave azul interestelar que, además, desde la plataforma 'Soyuz', es una sinfonía celestial de silencio, de armonía... pero en la tierra no ocurre nada. Claro, a medida que te acercas te das cuenta de que esa bellísima nave azul lleva la carga de una riqueza mal estibada y va vencida. ¿Y qué pasa en los camarotes de lujo, en los del mal llamado Primer Mundo? Pues que toda la carga de las bodegas del mal llamado Tercer Mundo se nos está viniendo encima. Soy pesimista. Siempre quedarán comportamientos, conductas, la dignidad... pero esas cosas están residenciadas, más que en el que repara, en el reparado. El odio que se puede ver ahora en los atentados y en toda esta violencia desatada no lo genera ni la violencia, ni la miseria. El odio se genera por la humillación. Una figura gráfica de la humillación sería mearse en la sopa del pobre.

-Echa de menos, entiendo, una solidaridad más mantenida en el tiempo, menos circunstancial.

-Claro, la echo de menos. A un diplomático español, de la posguerra, que en paz descanse, hace unos años le preguntaron cuánto tiempo tardaba en darse cuenta de cómo era un país al que había sido destinado. Él dijo 'yo en cuanto desciendo del avión. Me fijo en la dentadura de las personas y en el estado de las carreteras. Si son buenas esas dos cosas, ese país tiene un nivel'. Si un diplomático se baja del tranvía en Murcia o del AVE en Madrid o en Barcelona inmediatamente se da cuenta del tejido civil que existe en esta sociedad. No existen asociaciones de vecinos, grupos civiles solidarios, empresas -ahora está muy de moda la responsabilidad social corporativa pero parece que está para rellenar espacios-... Estamos en párvulos de una sociedad potente, fuerte, humanitariamente íntegra. ¿Que se puede mejorar? Claro. Pero eso tiene que ser con el concurso de organismos e instituciones, empezando por las gubernamentales, empresas de todo tipo... hasta llegar al individuo. El yo autista e insolidario solo tiene redención en el resto de personas del verbo -el tú, el él...-. Formamos en este Primer Mundo una casta de privilegiados. Llegará un momento en el que uno tendrá que agradecer a la sociedad que nos ha permitido esto, devolverle la deuda de gratitud.

-La tan anunciada recuperación económica, ¿se ha dejado ya notar en su organización?

-Está habiendo una gran recuperación, pero paradójicamente, o no, la brecha entre la riqueza y la pobreza se ha hecho abisal. Las poblaciones vulnerables, como las mujeres, los ancianos, los niños, los inmigrantes y no digamos ya los refugiados, necesitan ayuda. Una ayuda que no es depositar un óbolo y que suene el tintineo de la moneda. Necesitan una acogida, un acondicionamiento, un itinerario de reinserción que solo se completará si al final son ciudadanos normales con su trabajo establecido. El círculo moral de la dignidad no se cierra hasta que una persona no tiene trabajo. Hay mucho, mucho que hacer. La mies es mucha y los trabajadores pocos.

-Cruz Roja ha sido durante años la primera mano que se encontraban los inmigrantes al tratar de alcanzar la costa en patera. ¿Qué opina de la situación actual del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de su polémica?

-Bueno, Cruz Roja está allí donde se la llama, en perpetua disposición de destino. Lo que pasa es que no estamos solos y Cruz Roja tiene muy clara la subsidiariedad. No dependemos de nosotros exclusivamente. En los CIE estamos de testigos para recoger las sugerencias o quejas de los internos y eso conlleva a veces incomprensión por parte de mandos policiales. Son centros que están desbordados. Cuando en un centro de acogida para trescientos tienes quinientos, mal asunto ¿Son mejor que nada? Sí, pero tienen un recorrido de mejora indudable. Cruz Roja va a estar allí para ayudar y colaborar.

-¿Y qué valoración hace de la gestión que España está haciendo de la crisis de los refugiados?

-En Murcia hay ahora mismo 47 refugiados y hay provisión para 72, pero es que no depende de nosotros. Depende de la Unión Europea, del Gobierno central, de Cruz Roja nacional y de que, luego, se haga ese prorrateo.

-¿Pero cree que se debería agilizar su llegada?

-Claro. El refugiado es una prioridad de la Cruz Roja. No es un inmigrante que cambia de país para mejorar económicamente, sino que huye de la muerte. Ha habido mucha demagogia de que 'se van a infiltrar', 'se van a meter terroristas'... no, no. Esos lobos solitarios ya están aquí. Estamos con cuotas escasas de refugiados, pero las que nos corresponden por mandato gubernamental. ¿Cruz Roja puede recibir a muchos más y hacerse cargo? Sí.

-¿Le preocupa que ganen terreno en España algunos movimientos xenófobos que sí han ganado terreno en otros puntos de Europa?

-Claro. La gente que dice que nos van a quitar el trabajo, no tiene sentido. La tasa de inserción en los trabajos que pueden representar los inmigrantes no va más allá del 2%. Eso una sociedad como la nuestra lo tiene que metabolizar. Ahora se marchan con la crisis, y los echamos, pero han estado haciendo lo que nadie quería. Ese es uno de los peligros que tienen las crisis y la pobreza: los populismos. Hacen unos diagnósticos todos ellos catastróficos, pero no aportan ni una solución.