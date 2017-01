«El lector puede toparse con alguno de mis personajes al volver una esquina»

Por el título, 'El enigma del haba', y la profesión del autor, experto en Biología Molecular y Bioquímica, cabría pensar que estamos ante una obra relacionada con las ciencias naturales. Así que primera sorpresa. Ginés Ortiz Amorós (Murcia, 1967) ofrece un relato de aventuras detectivescas, que salta de Murcia a Granada, con golpes de humor y una trama misteriosa que mantiene enganchado al lector. Aunque ha publicado textos de divulgación, ahora se estrena en la ficción. Y anda como un niño con zapatos nuevos: «Todos los comentarios han sido muy favorables». Ortiz Amorós, jefe en un laboratorio de análisis ambiental, adora 'El Quijote' («no sé cuántas veces lo he leído»). Y entre sus libros de la cabecera también están 'El buscón', de Quevedo, y 'La familia de Pascual Duarte', de Cela. Además de escribir, en su tiempo libre disfruta con el ciclismo y el senderismo, a poder ser con su mujer, Inés, y sus hijos, Celia y David.

-De la biología a la literatura, ¿cómo y cuándo decidió ese salto?

-Hace más de tres décadas que escribo. Comencé por textos de divulgación y hace unos diez años me lancé a escribir también ficción.

-'El enigma del haba', que es su estreno literario, tiene suspense y humor. ¿Qué es más difícil: hacer reír al lector o mantener la intriga?

-Sin duda, hacer reír a las personas es muy complicado, pero, aún así, lo he intentado. Cada cual tiene su propio sentido del humor, pero una historia divertida con situaciones cómicas entretiene a todos: unos reirán, otros no irán más allá de la sonrisa.

-¿Qué van a encontrar los lectores en estas páginas?

-Acción e intriga, ironía y humor. He intentado que la lectura se haga entretenida para todo el que la lea. Situaciones cómicas, grotescas con un estilo algo quevedesco. He compuesto una novela con la características que me gusta encontrar cuando leo.

-En la obra parte de la acción se desarrolla en Murcia. ¿Es una ciudad con escenarios interesantes para una novela?

-Cualquier ciudad puede ser el marco de una historia. Esta, en concreto, por su trama, solamente podía darse en Murcia y en Granada, lugares donde acontecen los hechos. Son dos capitales con un recorrido histórico muy importante.

-En cuanto a sus personajes, ¿también nos podemos encontrar con alguno de ellos al volver la esquina?

-Por supuesto que sí. Son personajes de nuestro día a día. En ocasiones, un poquillo exagerados, pero solo un poco.

-¿Puede verse reconocido algún amigo o son pura ficción?

-Son pura ficción. Me baso en rasgos de tal o cual persona, conocida o no, y los barajo para crear el personaje que necesito, añadiendo algunos atributos de mi propia cosecha.

-¿Cuál ha sido la parte más dura: documentarse, escribir o ver publicada la obra?

-Escribir es placentero y eso te lleva a documentarte con entusiasmo. Lo de publicar es harina de otro costal. Diría que resulta muy complicado.

-¿Es difícil abrirse paso en el mundo de las letras?

-Mucho. Parece que en este país hay más escritores que lectores, y para un escritor novel resulta dificilísimo llegar al público.

-¿Cómo ha reaccionado el público? ¿Y su familia y amigos?

-Muy bien. Todos los comentarios han sido muy favorables. Muchos comienzan a leer el libro por compromiso, pero al cabo de unos capítulos me comentan su sorpresa por lo atractivo de la historia y por el estilo literario.

-¿Y tiene ya otras ideas en la cabeza para una nueva novela?

-Tengo otras cosillas escritas o a medio escribir. Según cómo evolucione esta aventura de publicar, me lanzaré o no con más títulos.

-¿Dónde se puede conseguir 'El enigma del haba'?

-Está disponible en Amazon, en papel y en formato digital.