«Me dijeron que ni siquiera la habían mirado, que me pusiera a la cola»

«Me dijeron que me pusiera a la cola». Julián Pérez telefoneó hace unos días al Tribunal Económico Administrativo regional para interesarse por la reclamación que presentó en Cartagena hace ya casi un año por unas obras que no le habían permitido desgravar en la declaración de la renta de su madre. «Me dijeron que ni siquiera la habían mirado», relata a 'La Verdad'. «Que me pusiera a la cola».

La situación de Julián Pérez es la de otros muchos contribuyentes murcianos que en los últimos años se han visto perjudicados por la sobrecarga de trabajo de este tribunal y su tardanza a la hora de resolver. «Me dijeron que estaban viendo ahora reclamaciones del año 2014».

Julián decidió acudir al Tribunal Económico Administrativo regional el pasado enero, al no estar conforme con el pago, a su entender indebido, de unos 1.500 euros en la declaración de la renta de su madre a raíz de unas obras de rehabilitación de vivienda. La tardanza a la hora de recibir una respuesta le llevó a interesarse por el asunto y enviar varios burofax al organismo. Unos escritos que, remarca, no han obtenido respuesta. «Los contribuyentes murcianos somos los perjudicados por esta situación», subraya. «Hay gente que ya ni lo presenta porque desiste».