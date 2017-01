«Hay en Morón un Padre Jesús Nazareno de la Fuensanta»

La idea era sencilla, pero hasta ahora a nadie se le había ocurrido llevarla a la práctica. Consistía en reunir en una sola obra todas las advocaciones que, a lo largo de España, que es muy ancha, tienen como protagonista a la Virgen de la Fuensanta. Esa es la propuesta que el investigador Francisco Fernández Egea, conocido por todos como 'Frasquito', recoge en el libro titulado 'Virgen de la Fuensanta. Patronazgo y entronización en los pueblos de España'. Gracias a su labor recopilatoria podemos conocer diversas curiosidades acerca de cómo festejan en otros lugares a la que en Murcia se la tiene como su Patrona. La presentación del libro será el próximo día 23, a las 20.00 horas, en el edificio Moneo, y correrá a cargo del alcalde José Ballesta, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos.

-¿Por qué decidió escribir esta obra sobre las imágenes de la Patrona?

-Hace bastante tiempo, estando delante de ella, me pregunté: ¿existen más advocaciones hacia la Fuensanta en otros lugares de España? Y en el libro está la respuesta.

-¿Ha sido difícil la búsqueda?

-En un principio, sí. He realizado multitud de llamadas y viajes para solicitar datos.

-¿Le han surgido complicaciones?

-Algunas. He hablado con personas que se creían propietarias de la historia de su Patrona.

-¡O de la Patrona misma! Hay por aquí alguno en algún pueblo...

-Pero mire, en mi caso otra puerta se abría.

-De todas las imágenes encontradas, ¿cuál le ha gustado o sorprendido más?

-Me ha gustado la Patrona de Huelma, en la provincia de Jaén. Y me ha sorprendido, sin lugar a dudas, Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Fuensanta, el cual procesiona en la mañana de Viernes Santo en Morón de la Frontera, en Sevilla.

-¿Qué más detalles ofrece su obra?

-En la investigación me he adentrado al máximo en la historia de la Fuensanta. Y también en explicar las denominaciones Agua Santa, Aguas Vivas, de las Aguas, Aguas Claras y Cristo de las Aguas.

-¿En qué lugar está tan viva la devoción a la Fuensanta como en la ciudad de Murcia?

-En la provincia de Jaén la tienen como Patrona en siete localidades. Y en cinco municipios en Barcelona. La colonia murciana la entronizó allí. Sin olvidar Argentina, gracias a los misioneros murcianos.

-A usted, ¿dónde le gusta ver pasar a la imagen en su bajada cada año a Murcia?

-Tanto a la bajada como a la subida, sin lugar a dudas en el Puente Viejo. Es muy emotivo verla cuando 'platica' con la imagen de los Peligros. Y le dice: 'Aquí estoy'. O 'Ya me marcho'.

-Si tuviera que elegir un lugar para disfrutar de la romería al monte, ¿Cuál sería?

-Cerca de La Morenica. Cuando he portado el trono he sentido, paso a paso, las peticiones que le hacen sus hijos. Te estremecen. Ahí puedes comprobar el amor de Murcia a María. Y otro sería una de las llamadas 'siete revueltas'. Da la impresión que los romeros le ponen el 'tablacho' para que no entre al santuario.

-¿Cuáles son sus primeros recuerdos que tiene de la Fuensantica?

-Cuando marchaba con mis padres, de madrugada, en busca de un olivo a esperar la llegada. Y con mi madre, cogido de la mano, caminar hasta la iglesia del Carmen.

-¿Tiene algún otro proyecto entre manos?

-De momento no. Esta obra es la séptima. Deseo descansar un poco. Aunque algún día puede saltar la chispa y...