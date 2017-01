«En 80 años no había visto nada así»

El aviso de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla de que no se puede beber del grifo en casi una decena de localidades de la Región provocó ayer una peregrinación a los supermercados y tiendas en busca de agua embotellada. En muchos establecimientos, las reservas se agotaron en apenas unas horas. «He tenido suerte y he podido conseguir dos paquetes grandes. Igual tengo que pedirle a los Reyes que me traigan agua», comenta José Alberto a las puertas de una tienda de Abarán. A su vecino Felipe le costó más abastecerse: «Vengo de dos establecimientos y no he encontrado ni una gota. Al final he podido comprar dos paquetes en el tercer comercio que he visitado».

La recomendación de que el agua de la red pública solo es apta para asearse, limpiar y cocinar ha causado sorpresa y, también, cierta alarma. A sus 80 años, Pilar admite que «es la primera vez que veo una cosa así». Con su nieta, y la ayuda de su andador, esta veterana abaranera abandona un comercio del pueblo con dos cajas de agua, a la espera de que las autoridades sanitarias desactiven la alerta y pueda echar mano de nuevo del grifo.

Ante la situación generada por las restricciones, y la inquietud entre una parte de la población, el director general del Agua de la Comunidad Autónoma, Andrés Martínez, lanzó un mensaje de tranquilidad a los vecinos afectados. Prevé que el problema esté solucionado «en breve, en cuestión de pocos días».

Aunque la Mancomunidad del Taibilla y Salud Pública han aconsejado a la población no beber agua de la red pública, Martínez remarcó que la normativa ha cambiado recientemente y el índice que establecía la potabilidad de las aguas antes era mucho más elevado. De hecho, el valor de trihalometanos detectado actualmente «hubiera sido totalmente potable» hace unos años. Andrés Martínez diferenció este problema de los que se detectaron hace unas semanas en los municipios ribereños del Mar Menor, y que fueron «como consecuencia de las filtraciones que provocaron las inundaciones en el nuevo tramo del canal de Cartagena». La Consejería, en colaboración con el Taibilla y los municipios costeros, «ya han resuelto este asunto» porque se ha procedido a la limpieza del canal sin hacer corte del suministro en ningún momento».