Cáritas atendió en 2016 a menos usuarios en la Región, aunque con una peor situación

Cáritas Región de Murcia registró en 2016 un "ligero descenso" en su número de usuarios y en su volumen de ayuda respecto al año anterior debido a "la recuperación económica". No obstante, las personas que recurren a las Cáritas parroquiales de esta organización de la Iglesia acusan un mayor empobrecimiento y una situación de vulnerabilidad "más cronificada".

Así lo hizo saber el secretario general de Cáritas en la Región de Murcia, Juan Antonio Illán, quien confirmó que, a falta del cierre de datos, Cáritas registró en 2016 un ligero descenso en el volumen de personas que están siendo atendidas con respecto a las 82.000 personas que recurrieron a sus servicios en 2015, lo que atribuye a que se observa "cierta mejoría".

Sin embargo, Illán insistió en que las personas que están acudiendo a Cáritas acusan un mayor empobrecimiento. Se trata, añadió, de un "mayor empobrecimiento de la pobreza", es decir, de la gente que ya está sumida en una situación vulnerable y "no puede salir de ese círculo".

"El tiempo va deteriorando su situación, la perpetua y la cronifica, con lo que se intensifica la pobreza y surgen mayores dificultades", según Illán, quien dice estar preocupado porque "el tiempo juega en nuestra contra" ya que la situación de desempleo "se asocia a otras dificultades y el sufrimiento se agrava e intensifica".

Perfil de los usuarios

Illán reconoció que es "difícil" establecer un "perfil tipo" o predominante de los usuarios de Cáritas, porque "la situación de crisis lo ha diversificado". No obstante, destacó como rasgos característicos que la pobreza y la exclusión en la Región "tiene rostro femenino" porque "afecta de forma muy especial a las mujeres".

De la misma forma, lamentó que la pobreza "está afectando de forma especial a las familias con hijos a cargo, especialmente a las monoparentales y a las numerosas". En tercer lugar, la exclusión se ceba especialmente en los parados de larga duración.

Illán recalcó que Cáritas actúa en la parte más básica para combatir la pobreza y la exclusión, con ayudas económicas o de alimentación, que constituye un pilar "fuerte", pero cada vez prioriza más las actuaciones relacionadas con la formación y el empleo.

De esta forma, Cáritas mantiene una cantidad significativa de sus recursos destinados a la atención más básica, pero está intentando aumentar los recursos de empleo y formación "gracias a la colaboración de la sociedad murciana", porque el porcentaje de fondos de donantes y colaboradores "es muy significativo".

En total, Cáritas Región de Murcia presupuestó 7,5 millones de euros en 2015, y estima que en 2016 va a cerrar el año con 8,5 millones de euros invertidos, aproximadamente.

De esos 8,5 millones de euros, Cáritas Región de Murcia destinó algo más de tres millones a alimentación, ayudas económicas, pago de suministros o alquileres, es decir, al apoyo de las familias en la cobertura de las necesidades más básicas.

Además, Cáritas cerrará 2016 con una inversión de casi tres millones de euros a recursos específicos de formación y empleo, apoyando a las familias y las personas a encontrar oportunidades laborales, porque "es una medida clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión".

Otro de los programas fundamentales para Cáritas es el de apoyo a la infancia, en el que invierte gran parte de sus recursos económicos, de efectivos voluntarios y contratados. En este sentido, destacó que la Diócesis de Cartagena cuenta con una red específica de apoyo a la infancia.

Illán recordóel informe que Cáritas publicó en 2016 a nivel nacional sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza y que recogía que ocho de cada diez personas que han vivido una situación de pobreza y de exclusión en la infancia la vuelven a vivir en la etapa adulta.

Se trata, añadió, de un patrón que se observa con "total claridad" en la Región de Murcia. Para atajarlo, Illán explicó que hay dos instrumentos básicos, como son apostar por la educación y proporcionar a los menores todos los apoyos que se puedan en la etapa educativa; así como incrementar los ingresos de los hogares, lo que está muy asociado al empleo.

Estas fueron las dos prioridades de Cáritas para 2016 y las va a intensificar en 2017, con un crecimiento "significativo" de los recursos económicos que se van a invertir en estas dos áreas.

Illán se refirió también especialmente a los jóvenes, un colectivo que sufrió la pobreza como otros grupos de población, pero en el que observa con preocupación que el impacto más grave "no es en la pobreza material sino en la pobreza espiritual".

Y es que los jóvenes "ven hoy el futuro más como una amenaza que como una esperanza con posibilidades de desarrollo", a diferencia de generaciones anteriores. "Miran al futuro con pesimismo y con dureza, lo que también hay que atender a través de la formación y el empleo", subrayó.

Reclama más recurso contra la pobreza

El Secretario General de Cáritas Región de Murcia destacó que las organizaciones del tercer sector tienen un diálogo "muy fluido" con el Gobierno regional, y están teniendo una gran capacidad de encuentro y de diálogo con otros agentes sociales que juegan un papel "clave" en este proceso.

Insistió en que las entidades del tercer sector tienen sobre la mesa un pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y entiende que "tenemos que pisar el acelerador con ese acuerdo" porque "el tiempo va jugando en nuestra contra como sociedad si queremos que las personas que están sumidas en la pobreza y la exclusión puedan tener una recuperación".

Reconoció también que "no es sencillo" articular un pacto así porque el punto de partida "tampoco era muy sólido ni fuerte" en cuanto a protección social. Por eso, apuesta por buscar "esfuerzos conjuntos" para poder hacerlo y, aunque hay voluntad para hacerlo, "necesitamos dar ese paso y que se transforme en políticas muy decididas".

Tras la reciente aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2017, Illán reivindicó reflejar en estas cuentas "cómo queremos repartir los ingresos comunes que tenemos y qué queremos priorizar con ellos". Así, "si queremos poner los recursos de forma decidida para apoyar a aquellas personas en situación de pobreza y exclusión, se tendrá que reflejar claramente en los Presupuestos", destacó.

A su juicio, "todavía hay más capacidad de mejorar en esos Presupuestos", pero eso implica explicar a la sociedad en general que "hay cosas a las que tendremos que decir que 'no' o a las que hay que dar un 'no' parcial, ya que los recursos no son ilimitados".

En este sentido, tendió la mano al Gobierno regional, a los partidos de la oposición y a los agentes sociales, porque "queremos estar juntos en esto para explicar a la ciudadanía que necesitamos priorizar algunas cosas, lo que implica renunciar a otras".

Por ejemplo, Cáritas observó un "ligero incremento" en los Presupuestos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pero "todavía es insuficiente para abordar una situación en la que hay un porcentaje de población en situación de pobreza que necesita una intervención intensa porque, de lo contrario, el tiempo va a hacer mella".