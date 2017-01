El juez Salas cree que sus tuits se han utilizado para dañar su trabajo

El magistrado murciano de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Antonio Salas, señaló ayer que sus tuits en los que afirmaba que la violencia machista se debe a la «maldad innata» del hombre y no a un problema educacional han sido utilizados por algunas personas para «perjudicar» su trabajo en el tribunal. El magistrado admite que existe machismo en la sociedad, pero disiente de que la causa principal resida en un problema de educación.

Es, a su juicio, la suma de la maldad que se evidencia a través del uso de la fuerza. «Yo creo que mis afirmaciones son razonables e incluso creo que son más duras respecto al maltratador que la tesis de la falta de educación en valores y la educación machista», recalca Salas. Considera el magistrado que no ha ofendido a nadie en ningún momento y lo lamenta si así lo ha hecho, pero deja claro que a él sí le han intentado ofender.

«Muchas de mis opiniones las he cambiado con razonamientos, pero no con exabruptos que no me demuestran nada», declaró ayer. En cualquier caso, el juez, que «en absoluto» se esperaba el revuelo que ha suscitado, insiste en que no quiere pronunciarse más al respecto para que no se perjudique ni su trabajo ni el de la Sala la que forma parte.

Las asociaciones de mujeres criticaron ayer las afirmaciones de Salas sobre la violencia machista y señalaron que contradicen la legislación vigente y denotan un desconocimiento sobre esta lacra. Desde la Plataforma Feminista 8 de Marzo de Cartagena mostraron su «repulsa» e «indignación» por unas declaraciones «de la época de las cavernas, acompasadas con las leyes franquistas, en las que la mujer tenía que pedir permiso al marido para trabajar o abrir una cuenta en el banco y le debía obediencia y sumisión por ley». La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, se mostró «muy sorprendida»: «Este comportamiento forma parte del obstáculo que persiste en el ámbito de la justicia en torno a la violencia de género». La vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángeles Jaime, dice que las manifestaciones del magistrado son «fruto del desconocimiento alarmante» en violencia de género.

La secretaria de Igualdad de Podemos en la Región, María Marín, califica de «intolerables» las declaraciones y cree que son «una prueba del machismo institucionalizado». La responsable de Igualdad en la Comisión Gestora del PSOE, Soraya Vega, pide al CGPJ que «actúe de oficio» respecto a los comentarios «lamentables» del juez Salas, al que exige que pida perdón a las víctimas, y solicita una valoración al respecto al Observatorio contra la Violencia de Género.