El PP valora positivamente los datos, frente a Podemos y PSOE que hablan de «precariedad laboral»

El vicesecretario de organización del Partido Popular en la Región, Fernando López Miras, valoró muy positivamente los datos del paro del mes de diciembre y afirmó que "estos datos nos dicen que las reformas aplicadas por el PP y por el Gobierno del presidente, Pedro Antonio Sánchez, están teniendo un efecto muy positivo en el mercado laboral", añadió.

López Miras manifestó que "el crecimiento económico en la Región se está traduciendo en creación de empleo, los datos de la afiliación a la seguridad social también lo confirman 19.141 personas, somos la cuarta región en la que más ha crecido la afiliación".

El vicesecretario de organización del PP valoró como "importantes" otros datos del mes de diciembre como que "cada cuatro desempleados que han encontrado un trabajo tres son mujeres".

PSOE: «Los datos manifiestan la precariedad laboral»

El diputado regional socialista Antonio Guillamón aseguró que los datos del paro registrado manifiestan "claramente la precariedad laboral que atraviesa la Región y que la cifra de desempleados ha disminuido este año porque un contrato indefinido de antes se ha convertido en dos temporales y precarios".

"Esto es consecuencia de la reforma laboral del Partido Popular que los socialistas queremos derogar", añadió. "La campaña navideña ha sido crucial en este descenso gracias al elevado número de contratos temporales realizados específicamente para esta etapa del año".

Además, agregó que "mucho nos tememos que, siguiendo la tónica de todos los años, la extinción de esos contratos temporales tenga sus consecuencias en un incremento del número de parados para el próximo mes de enero".

C's: «Los desequilibrios territoriales son preocupantes»

Ciudadanos calificó de "preocupante" el balance de 2016 en términos de empleo, tras conocer las cifras de parados registrados en las oficinas del SEF el pasado mes de diciembre. "Sigue faltando tono y, a pesar de que es innegable que las cifras mejoran, no lo hacen al ritmo que deberían y presentas preocupantes desequilibrios territoriales y una temporalidad cada vez más pronunciada",señaló el diputado regional Miguel López-Morell.

"En diciembre, seis municipios (Villanueva, Ulea, Las Torres de Cotillas, Moratalla, Mazarrón y Lorquí) han destruido empleo; y en diez más la reducción ha sido mínima, por debajo de las dos cifras. Si a esto sumamos que en Aledo, Ulea, Villanueva y Moratalla hay hoy en día más parados que hace un año, se entiende nuestra preocupación por el desequilibrio territorial que vuelve a hacerse patente en materia de empleo, y que puede sumir a comarcas enteras -como el Valle de Ricote o el Noroeste- en graves problemas", añadió López-Morell.

La situación laboral es en grandes términos positiva, "pero mejoraría mucho más y más rápidamente si pudiéramos incorporar el complemento salarial retributivo que Ciudadanos quiere implantar", concluyó López-Morell.

Podemos: «Se enmascara el aumento de la precariedad»

El diputado regional de Podemos Andrés Pedreño afirmó este miércoles que, "aunque aparentemente se reduzca el paro, lo hacer pero a costa de los derechos laborales y creando precariedad".

Pedreño señaló que "los ingresos salariales siguen siendo absolutamente precarios y la desigualdad va en aumento", hecho que calificó como "el verdadero problema del empleo en nuestro país, donde se afirma que se está saliendo de la crisis, pero en caso de ser así, lo estamos haciendo a costa de la gente".

En este sentido, aseguró que La Región "lleva más de 5 años con una tasa de paro que ronda el 20%, por lo que urge la puesta en marcha de políticas de empleo efectivas con alternativas que han de ser consultadas con los agentes sociales".

Croem cree que la causa es «el tirón navideño»»

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) valoró que el mercado laboral murciano mostró un comportamiento "sólido" en diciembre gracias al "tirón navideño", que le permite cerrar el año 2016 con un "balance positivo en términos de empleo, en el que se constata un aumento intenso de la afiliación a la Seguridad Social y un descenso del paro registrado".

En resumen, destacó que la Región suma ya tres anualidades consecutivas de "intensa creación de empleo", en las que se contabilizaron casi 60.000 nuevos puestos de trabajo. Se trata, añadió, "de una cifra considerable que ha permitido recuperar ya más de la mitad del empleo que se había perdido desde 2008, al tiempo que el desempleo se reduce más de un 25% desde el máximo reciente de 2013".

Cámara de Comercio: «Ha sido un año de avance»

La Cámara de Comercio de Murcia calificó 2016 como "un año de claro avance del mercado laboral regional". Desde la Cámara se subrayó "la importancia de temas determinantes en la mejora de la competitividad empresarial y su impacto directo en la creación de empleo como son la búsqueda de una solución definitiva para el problema del agua; así como, en materia de comunicaciones, la efectiva entrada en funcionamiento de infraestructuras como la Alta Velocidad, El Gorguel, Camarillas o el Aeropuerto de Corvera".

CC OO: «El paro está ligado a la estacionalidad»

Para Comisiones Obreras, los datos del paro comparados con meses anteriores, "una vez más manifiestan que el empleo en la Región está ligado fundamentalmente a la estacionalidad, ya que estos contratos están corresponden al sector servicios en el mes de diciembre".

CC OO, demandó este miércoles, a través de un comunidado, "la necesidad de un giro, tanto en el modelo económico, que nos permita generar una mayor estabilidad y seguridad, como un cambio en el sistema de contratación y de relaciones laborales; para lo que se hace necesario la puesta en marcha de los acuerdos del Parlamento español respecto a la reforma laboral".

UGT: «No admitiremos recortes en pensiones»

Desde la Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia quisieron dejar claro que "no admitiremos que se utilice la actual situación del sistema para justificar nuevos recortes". Añadieron, además, que "defenderemos, como lo hemos hecho siempre, que no resuelve nada congelar la cuantía de las pensiones o restringir el acceso a las mismas, porque no tenemos un problema de gasto, sino de ingresos que indebidamente no llegan al sistema".

UGT considera "imprescindible que la ciudadanía conozca que es única y exclusivamente la decisión del Gobierno la que va a producir el recorte de las pensiones, en contra de lo que le hemos pedido las organizaciones sindicales y la mayoría parlamentaria, alegando para su negativa desviación presupuestaria, algo que no parece producirse cuando de rescatar autopistas se trata".