El juez Salas desata la polémica al achacar el maltrato a la «mayor fuerza del hombre»

El murciano Antonio Salas, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) y expresidente de la Audiencia Provincial de Murcia, protagoniza estos días una polémica en la red social Twitter al achacar la violencia de género a «una manifestación más de la maldad del ser humano» y remarcar que «si la mujer tuviera la misma física que el hombre (...) no pasaría esto».

Salas se enzarzó en un debate sobre el origen y las causas de la violencia de género a raíz de una respuesta a la periodista Elisa Beni y este se prolongó durante horas. Dicha profesional mostró, mediante emoticonos, su estupor ante las palabras del magistrado y este le espetó: «¿Tú crees que si la mujer tiene más fuerza que el hombre va a ser maltratada?». Además, insistió y aseguró que «la mujer no repele la agresión porque piensa que entonces el hombre se enfurece más».

Sus comentarios propiciaron la entrada en el debate de otra interlocutora, Teresa Franco, delegada de la Mujer de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que le remarcó al magistrado «que los asesinos no lo son por ser 'malos (biológicos)', sino porque aprendieron que las mujeres son suyas». Una sentencia con la que Salas no se mostró de acuerdo. «O sea que se pega y se mata por un problema educacional, no porque se sea intrínsecamente malo. No lo creo así», afirmó. «¿Es que los maltratadores no tuvieron la misma educación que quienes no lo somos?», insistió.

En este punto, el magistrado murciano se preguntó si no existe violencia dentro de las parejas homosexuales y denunció que ese maltrato no se estudia, un comentario que originó que las interlocutoras le recomendasen «formación en género». A lo que este espetó: «Yo la formación la tuve en respeto a las personas y me ha servido para hombres y mujeres, incluido el respeto a su derecho y libertad de opinar».

La fiscal Inés Herreros, especialista en violencia de género, terció en la discusión y le dijo al magistrado que «negar que la causa de la violencia de género es por el hecho mismo de ser mujeres supone exactamente un retraso de doce años y cinco días», en referencia a la entrada en vigor de la ley.

La fiscal Herreros insistió: «Lo mejor es cuando aprendemos directamente de las experiencias de las mujeres combinado con el estudio». «Todo eso está muy bien, pero de tejas abajo a una campeona de halterofilia no la considera inferior su pareja masculina. Con perdón», reiteró el magistrado Salas.