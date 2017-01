Hasta 80 centros educativos de la Región tendrán enfermeras el próximo curso

¿Centros educativos? ¡Por favor! Parkings-hospicios-aparcamientos pedagógicos-lúdicos-sanitarios. Pero en fin, ya puestos, ¿porqué no también enfermero escolar? Ánimo, que el Estado ya empieza a hacerse cargo de los hijos, porque si no sus mamás no pueden "conciliar" sus vidas laborales y familiares. ¡Bienvenido el NWO!