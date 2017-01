«La fotografía callejera es una forma de reflejar la sociedad»

Cierto día decidió estudiar diseño gráfico en Londres, donde habría de tomar la instantánea que le permitió ganar el premio de fotografía del Colegio Oficial de Médicos de Murcia. Pero Gloria Soria no andaba pensando en estas cosas, aunque reconoce que ha sido todo un honor conseguir el galardón. Su estilo implica captar escenas del mundo cotidiano, «de la gente y de las cosas que nos rodean, en espacios públicos». Son escenas espontáneas y no manipuladas, de personas que ni siquiera intuyen que Gloria los inmortaliza.

¿Por qué decidió una informática convertirse en diseñadora gráfica?

Siempre hubo en mí una parte creativa que con la informática no era capaz de desarrollar. Así que después de seis años dejé mi trabajo para irme a Londres, donde me formé y pude a volver a empezar mi vida laboral, esta vez como diseñadora gráfica.

¿Cuándo se aventuró en el mundo de la fotografía?

Fue durante mi formación como diseñadora. Descubrí que me gustaba mucho la fotografía y que, además, complementaba perfectamente lo que hacía. La fotografía desarrolla tu sentido de la percepción y tu sensibilidad hacia el mundo que te rodea.

¿Qué supone para usted haber ganado este concurso?

Es un honor y una alegría, ya que es la primera vez que me presentaba a un concurso. Este reconocimiento me anima a seguir haciendo algo que ha sido un bonito pasatiempo.

¿Cuándo y dónde captó la fotografía ganadora?

La tomé en el barrio de Soho, en Londres. Estaba practicando y me había propuesto hacer fotos de parejas. Vi a unos sujetos conversando animadamente en la terraza de un bar. Tomé unas fotos y, a veces, la magia sucede. Cuando contemplé las fotos en casa, esa mirada de ella me cautivó.

¿Por qué la tituló así?

El título de una fotografía es muy importante ya que ayuda a transmitir el mensaje de tu foto. Su título original es 'Love struck', que quiere decir 'flechazo', pero me parecía que sonaba un poco a cliché y simple, así que me decanté por 'Cautivada', que me parece más enigmático.

¿Se sintió identificada con esa foto?

Conecté y me sentí identificada con el sentimiento de la protagonista que está totalmente absorta en su compañero. Sea lo que sea lo que está diciendo él, ella parece estar mirando más allá, en su propio mundo, totalmente cautivada. Es como cuando alguien te habla y lo miras, dejando de escuchar y pensando en él, quizás imaginando una vida juntos. Una chica soñadora... a lo Bridget Jones.

¿En qué estilo fotográfico se encuadra la instantánea?

Esta foto corresponde a un estilo 'Street photography', en español algo así como 'fotografía callejera'. Este género trata de capturar escenas del mundo, de la gente y las cosas que nos rodean, en espacios públicos. Son escenas espontáneas y no manipuladas, de sujetos que no suelen darse cuenta de que los estás retratando.

¿Qué aceptación tiene la 'fotografía callejera' en Inglaterra?

Este género está ganando adeptos. Tiene algo de controversia, ya que en la mayoría de los casos son fotos robadas en lugares públicos. Pero la fotografía callejera ha de entenderse como una forma de expresar y reflejar la sociedad. No se centra en los sujetos como objeto de la foto, sino que estos son un mero medio para transmitir un mensaje.

¿Qué otros proyectos impulsa?

De fotografía, ninguno, pero estoy pensando en hacer algo más local, en Murcia. Me encantaría poder retratar algo cotidiano y reflejar la sociedad murciana, aunque estoy pensando cómo enfocarlo para tener un ángulo distinto y poder aportar algo de mi estilo personal.

¿Cuál sería la fotografía de sus sueños, la que le encantaría tomar?

Recientemente he visto un reportaje sobre la felicidad y me ha transmitido tan buenas sensaciones que me encantaría retratar la felicidad.