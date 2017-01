Air Nostrum arroja la toalla en el aeropuerto de San Javier después de 20 años cubriendo la ruta de Madrid con un vuelo diario. La compañía valenciana, que tiene un acuerdo de franquicia con Iberia, realizará su último viaje el día 6, como 'regalo' de Reyes Magos. Sus responsables explicaron ayer que se trata de una decisión exclusivamente empresarial, y negaron que hayan solicitado ayudas al Gobierno murciano para mantener el servicio, que consideran deficitario. La versión del consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, es distinta: la empresa se dirigió en noviembre a la Dirección General de Turismo pidiendo apoyo económico. No se precisó la cuantía, pero quedó sobrentendido que se trataba de cubrir las pérdidas. La respuesta de la Consejería fue negativa, ya que no pensaba subvencionar una línea deficitaria, y en el supuesto de que pudiera hacerlo tampoco tiene dinero. Este tipo de ayudas oficiales está muy fiscalizado y limitado por la UE, que es partidaria de la libre competencia y acepta pocas excepciones.

El resultado es que la Región se queda sin el único vuelo que tenía con Madrid. En 1996, Air Nostrum tomó el relevo de Iberia y Aviaco. Le compensó cuando el aeropuerto estaba en racha y alcanzó los 85.000 viajeros anuales en 2007. Luego empezó a caer, hasta situarse en 17.671 usuarios en noviembre pasado, que equivale a 52 viajeros por día. Las cifras son relativas y se prestan a varias lecturas. Quizás resulte una ocupación baja, pero es superior al tráfico total de al menos diez aeropuertos de la red de Aena. Por volumen, Air Nostrum es la sexta compañía que opera en San Javier, donde el 90% del pasaje corresponde a turistas residentes en el extranjero, en su mayoría del Reino Unido.

El consejero Hernández se mostró pragmático y dijo que no habría sido razonable subvencionar esta línea con dinero de los murcianos sabiendo además que el pasaje está constituido principalmente por empresarios, los cuales reivindican el AVE. A su juicio, no hay lugar para la nostalgia, sino para el realismo y la viabilidad. La subvención no tiene sentido porque la línea no es rentable, recalcó. «Los empresarios piden el AVE y lo que están haciendo es irse hasta Albacete para coger ese tren que pronto estará en Murcia; no reivindican un vuelo con Madrid».

Air Nostrum dijo que avisó hace semanas al Gobierno regional de que dejaba de vender billetes, y que el cierre se debe a un «progresivo deterioro» de los ingresos, por lo que la ruta se suspende «por falta de rentabilidad». ¿Ha influido la llegada del AVE a Murcia prevista para finales de este año? El tren de alta velocidad ha hecho estragos en varias rutas aéreas nacionales, anulando muchos servicios con Madrid, como ha sucedido en Alicante, Valencia, Barcelona y Sevilla.