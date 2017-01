«Es ilógico que la ley obligue a poner extintores y no desfibriladores»

«La cardioprotección es un conjunto de decisiones y acciones preventivas, reactivas y correctoras, tomadas en un centro deportivo para evitar riesgos de emergencia vital y que permiten responder de manera adecuada en caso de producirse». De esta forma define Rodrigo Ibáñez el objeto de su pasión y, además, de su tesis. Porque Rodrigo trabaja en una investigación, pionera en España, sobre espacios cardioprotegidos. De sus estudios y análisis podrían salvarse muchas vidas. De hecho, ya ha logrado recuperar a una persona que sufrió una parada durante una sesión deportiva.

¿Cuándo se le ocurrió la idea de este proyecto?

La idea viene de 2011, cuando comencé a trabajar en el Club Deportivo Santa, donde pude combinar mi faceta de gestión deportiva, con la de entrenador y formador de socorrismo. Esa triple visión me dio una perspectiva global de todas las variables para considerar un espacio deportivo como realmente cardioprotegido.

Los espacios cardioprotegidos que hay en la actualidad, ¿realmente lo son?

No se debe generalizar, pero los requisitos propuestos por muchas empresas distribuidoras de desfibriladores inciden en la presencia del mismo, aunque hay aspectos como el entrenamiento del personal en soporte vital básico en intervalos adecuados, además de otros importantes, que no se tienen suficientemente en cuenta.

¿Qué ayuda le prestó l la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia en el desarrollo de su idea?

Me ha ofrecido un itinerario formativo completo, primero con un máster de investigación en Ciencias del Deporte, seguido del nuevo programa de doctorado en Ciencias del Deporte, permitiéndome que desarrolle la misma línea de investigación en todo el proceso. El grupo de investigación Ingesportfi y mi director de tesis, el doctor Arturo Díaz, me están guiando y apoyando constantemente.

¿Qué sintió cuando gracias a su aporte se pudo salvar una vida?

Sentí una mezcla de satisfacción y de ganas de dar a conocer este modelo de cardioprotección. El hecho de vivirlo en primera persona, con tus alumnos presentes y colaborando en salvar la vida de un compañero, es un momento que no se olvida. Al tiempo, te hace reflexionar que hay muchos aspectos a mejorar.

¿En qué situación se encuentran los centros deportivos regionales?

Eso es lo que nos proponemos descubrir con la investigación que estamos desarrollando. En el estudio piloto desarrollado en provincias limítrofes, hemos encontrado desde centros con personal formado en soporte vital básico (SVB) y presencia de desfibriladores externos autorizados (DEA), hasta ciudades con dieciocho instalaciones deportivas municipales que compartían un solo DEA. Sabemos que hay gran disparidad de medios y concienciación. Esperamos aportar un modelo de cardioprotección real y aplicable.

¿Qué sería necesario mejorar en esas instalaciones?

Se necesita un estudio de las características de la instalación, la presencia de los DEA necesarios para hacerlos llegar en dos minutos a cualquier punto, personal formado y reentrenado periódicamente en SBV, además de otra serie de elementos en función del tipo de instalación.

¿Cuáles son los siguientes pasos en su investigación?

Nos disponemos a evaluar los centros deportivos que cuenten con instalación acuática, por ser los que más variables de riesgo ofrecen, usando el cuestionario Ncardioprotec, que hemos validado a este efecto. Posteriormente seguiremos con el resto de instalaciones deportivas.

¿Las normativas autonómicas regulan la presencia de desfibriladores?

Cada comunidad tiene su normativa. En Murcia no hay obligación de instalar desfibriladores aún. Lo que tenemos claro es que el criterio de afluencia media es insuficiente. Hay que tener en cuenta la naturaleza de la actividad desarrollada; no es lo mismo un centro deportivo que una estación de autobuses. Igualmente, hay normativas para poner extintores pero no desfibriladores, lo cual es ilógico, y más con lo fácil que es usarlos para salvar vidas.