Sana llega con un talón bajo el brazo

Sana ha sido la primera murciana de este 2017 y por segundos no logró alzarse, además, como el primer bebé nacido en todo el país. Su madre, Hadda El Maouassi, que ya tiene cuatro hijos -la mayor de 19 años-, estaba emocionada ante la llegada y la expectación que su niña estaba causando en los medios de comunicación. «Que sea la primera de la Región la convierte en una niña muy especial», remarcó la hermana de Sana, Sihame Fartate.

La madre se puso de parto en la madrugada del sábado y después de horas de espera, la pequeña esperó a las campanadas de Año Nuevo para ver el mundo. Concretamente fue alumbrada a las 00.04 horas. A la emoción del alumbramiento, esta familia de origen marroquí y residente en la pedanía murciana de El Palmar, suma la alegría que les proporcionó CaixaBank que, por ser el primer bebé murciano del año, le abrió una MegaLibreta Estrella con una aportación de 2.000 euros. La directora de Instituciones de la entidad en Murcia, Raquel Martínez, se desplazó al hospital Virgen de la Arrixaca para visitar a la pequeña y hacer entrega a la familia de la libreta.

La entidad ha puesto en marcha esta iniciativa por primera vez en la Región, en colaboración con la Consejería de Sanidad y el Servicio Murciano de Salud, con el fin de promocionar e incentivar el ahorro infantil y ayudar a las familias en la actual coyuntura económica.

En Cartagena, el más madrugador fue Daniel Cánovas, cuyo nacimiento se produjo a las 9 horas

Sana pesó 3,260 kilogramos y está llamada a llenar de alegría a su familia, ya numerosa, por ser «una niña muy esperada». De hecho, su hermana mayor confesaba a 'La Verdad' que «va a estar muy mimada porque es la pequeña de cinco hermanos». El padre, Abderrazzake, que trabaja en el campo, podrá, además, beneficiarse de cuatro semanas de permiso de paternidad, dos más que hasta ahora, con motivo de la entrada en vigor de la nueva normativa. Hasta el momento, los padres han venido disfrutando de 15 días de descanso y desde ayer se amplía a 28 días.

«Lo mejor que me ha pasado»

Apenas tres horas antes de que naciera Sana, llegaba al mundo el pequeño Daniel, el último bebé nacido en La Arrixaca. Sus padres, muy contentos y emocionados ante el nacimiento de su primer hijo, lamentaban que no hubiera llegado ya en el año 2007 precisamente por esa ampliación de la baja paternal. «Tres horas más tarde y su padre podría haberlo disfrutado dos semanas más, pero está aquí y está perfecto y eso es lo importante», aseguró María José Jiménez, la madre del bebé. Su padre, muy emocionado, confesó que estaba «flotando, porque esto es lo mejor que me ha pasado en la vida». Estos padres primerizos, de Cieza, no ocultaban su alegría al saber que a partir de ahora, las campanadas irán acompañadas de una tarta de cumpleaños.

En Cartagena, la primera mañana del año fue muy tranquila en el Hospital Santa Lucía. El primer nacimiento tuvo lugar cuando ya habían transcurrido nueve horas del nuevo año. Nació Daniel, hijo de Alba María Muñoz, una vecina de El Llano del Beal que estaba muy feliz pese al cansancio de haber pasado toda la noche en vela. Su padre, Daniel Cánovas, bromeó con que su hijo fuera «la medalla de bronce» entre los primeros nacimientos de 2017 en la Región de Murcia.