«Con la subida de los impuestos al alcohol, el consumo bajará un 2%; con la de 2012 la recaudación cayó»

A sus espaldas lleva la responsabilidad de hacer aún más grande la empresa que tras la Guerra Civil fundó en Cartagena su abuelo Emilio Restoy Godoy con sus cuñados Diego y Ángel Zamora. Emilio Restoy Cabrera (Cartagena, 1969) es desde 2009 el director general del Grupo Zamora, que comercializa bebidas espirituosas de gran popularidad, como Licor 43, vinos de las bodegas Ramón Bilbao y Mar de Frades, y destilados tan en auge como la ginebra Martin Miller y el ron Matusalén. Este ingeniero químico comenzó su trayectoria profesional en la multinacional de bebidas y aperitivos Pepsico para, posteriormente, incorporarse a la empresa familiar, en el área de marketing. Luego estuvo en el departamento de ventas y, antes de ser nombrado director general, pasó un año trabajando en el extranjero. La pericia empresarial le viene de su padre, Emilio Restoy Zamora, el empresario que junto a sus primos convirtió la empresa cartagenera en una de las multinacionales de su sector más pujantes de España. La entrevista tiene lugar en la fábrica de Licor 43 y sede central de la compañía, a donde Restoy se desplaza habitualmente desde Madrid, donde reside, para atender sus obligaciones empresariales y, de paso, practicar una de sus principales aficiones: la vela.

-Las nuevas instalaciones de Licor 43 llevan en funcionamiento en el polígono Los Camachos desde hace más de tres años. ¿Qué supuso el traslado y cómo han evolucionado desde entonces?

-Las que teníamos en el barrio de San Antón, en Cartagena, se habían quedado obsoletas en el aspecto productivo. Además, creábamos problemas a los vecinos. Lo que queríamos era reflejar en las nuevas instalaciones lo que somos como compañía y lo que queremos ser en cuanto a imagen y calidad. Con ellas, la producción se ha multiplicado por dos. Han sido todo un revulsivo para nosotros y también para la Región. Hay que tener en cuenta que Experiencia 43 es ya el segundo museo más visitado de la Región después del Teatro Romano. Este año hemos superado los 14.000 visitantes.

ASI LO VE Filosofía «La empresa que se dedica a pensar solo en su producto y no a estudiar qué necesita el consumidor está muerta» 'Brexit' «Cuando sea efectivo, nuestros productos serán un 16% más caros y eso nos restará competitividad a todos» Administración «Montar un negocio en España es muy complejo. Tenemos unas capas de burocracia que no aportan valor añadido y no ayudan nada» Murcia «Fiscalmente tenía sentido habernos llevado la fábrica fuera de España, pero somos de la Región y nos sentimos a gusto aquí»

-¿Cómo se ha comportado durante la crisis su producto 'bandera' en los ochenta mercados a los que ya llegan?

-Bastante bien. Hemos tenido crecimiento de uno y de dos dígitos en todos los países a los que exportamos, menos en uno. En España, este año, hemos aumentado las ventas entre un 8% y un 9%. También subimos en la Región, aparte de con el Ginger 43, que está teniendo mucho tirón, gracias al asiático. Se nota que cada vez se consumen más asiáticos tanto en Cartagena como fuera de ella. Todos hablan de él con cariño.

-¿Es cierto que fuera de España se asocia el asiático con Cartagena?

-Sí. Por poner un ejemplo, muchas de las personas que vienen a ver el museo Experiencia 43 son de fuera y vienen pidiendo un asiático. Eso da una idea de lo conocido que es. Esto es algo que queremos potenciar. Es un motivo de orgullo y, además, es algo muy exportable.

-¿Qué supone Licor 43 para el conjunto del grupo?

-La compañía factura 143 millones de euros. Todos los años de crisis, afortunadamente, hemos tenido crecimientos. Licor 43 supone, aproximadamente, un 35% del negocio. Otro 35% es Ramón Bilbao. Y el resto, otras marcas que se producen en Cartagena como Gressi o Tilford, además de las que hemos comprado, como Matusalén, un ron dominicano, la ginebra Martin Miller o Pacharán Zoco.

-¿Qué mercados pretenden conquistar?

-Es magnífico sumar banderitas, pero hay que consolidar aquellos en los que tenemos presencia. Tenemos una cultura, que es la de la oportunidad: vemos las cosas como un desafío, no como un problema. España representa el 3% de las ventas de bebidas espirituosas del mundo. Aún queda un 97% ahí fuera por conquistar.

-Muchos empresarios hablan del mercado asiático como el futuro. ¿Para ustedes también lo es?

-Muchos países asiáticos han pasado de vivir en una economía de subsistencia a otra de consumo. Son países extremadamente complejos por su cultura y su forma de vida. Entrar en ellos es un tema de hábitos y nosotros no vendemos nada que se necesite. Ya funcionamos muy bien en China y Japón, también en Australia. Para nosotros hay un mercado muy interesante en América, donde nuestro estilo de vida les atrae. Allí también hay un mundo por descubrir.

-Una de las ultimas adquisiciones ha sido Thunder Bitch, un whisky americano. ¿Qué otros pasos van a dar en el mercado de licores?

-Nuestra filosofía siempre ha sido ser dueños de nuestro futuro. Queríamos que nadie pudiera decidir por nosotros. Por eso optamos por buscar nuevos productos o adquirir marcas con tirón. Lanzamos una política de innovación a través del departamento 'Innovation Zamora', que tiene asignadas a ocho personas. Su objetivo es desarrollar nuevos productos para que en el año 2020, entre el 15% y el 20% de la facturación del grupo proceda de productos que no existían el año pasado. Es una apuesta por la innovación, porque el mundo cambia. Por ejemplo, en 2011 no comprábamos una coca cola por internet. Ahora sí. La gente está dispuesta a probar cosas diferentes y a experimentar nuevas sensaciones, mucho más que generaciones anteriores. Y nosotros queremos formar parte de todo ello.

-¿Y cuáles son los primeros logros de ese departamento?

-Esas ocho personas están pensando en lo que el consumidor necesita. Hemos lanzado por primera vez en nuestra historia un nuevo producto, que es Orochata. Es una crema de Licor 43 y horchata de chufa. Se produce íntegramente aquí. La lanzamos en julio, principalmente para el merado internacional. Se vende en Alemania y Holanda. Teníamos el objetivo de hacer 200.000 botellas y ya estamos por las 450.000, porque está teniendo mucho tirón. Ha sido un producto hecho pensando en el consumidor. La empresa que se dedica solo a pensar en su producto está muerta.

-Dice que ha tenido incremento de ventas en todos los países a los que exporta. ¿No se han visto afectados por la crisis?

-Las empresas familiares, como la nuestra, tienen una capacidad de sufrir muy grande, de apretar los dientes y de seguir adelante en momentos complicados. Nosotros tomamos una decisión en un momento en el que todo el mundo se retraía y las inversiones se reducían. Entonces hicimos lo contrario, incrementamos nuestra interacción con el cliente a través del marketing y aumentamos nuestra presencia a nivel internacional. Pudimos crear empleo en cada año de la crisis.

-Es decir, que salieron fortalecidos en ese periodo malo en general para todos.

-Así es. Hay un estudio que dice que si las empresas mantienen sus inversiones en tiempos de crisis, cuando esta termine su nivel de crecimiento será cuatro veces superior al de empresas de su entorno que no han actuado de esa forma.

-¿Qué aconsejaría a otros empresarios para ayudarles a salir definitivamente de la crisis?

-De la crisis ya hemos salido. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no todos por igual. Hay muchas desigualdades. Yo les diría que primero escuchen al consumidor, que no piensen que tienen un producto ganador, porque si el consumidor no lo piensa están perdidos. También les aconsejaría que sean valientes.

-Dice, convencido, que la crisis ya ha quedado atrás. ¿Por qué?

-Lo dicen los indicadores de consumo, que ahora son positivos. Comenzó siendo en los productos de más alto poder añadido y le han seguido los de la clase media, que es la que sustenta un país.

-¿Cómo ve el mercado murciano?

-Murcia tiene muchas cosas buenas y un tejido emprendedor muy interesante. Es de los que no le han regalado nada en la vida. Todo lo que tienen sus empresas lo han ganado a base de trabajar, sufrir y apretar los dientes.

-Imagine que se levanta mañana y tiene que empezar de cero. ¿Qué haría?

-Buscaría cómo meter la cabeza en nuevas tecnologías de interacción con el consumidor. Es el futuro. Lo vemos cada día en la calle, en nuestros hijos.

-¿Es más fácil trabajar fuera de España con la Administración?

-En España no es nada fácil. La Administración no se caracteriza por dar facilidades para desarrollar nuevos negocios. Tenemos unas capas de burocracia que no aportan valor añadido y no ayudan nada. Solo nos ponen escollos.

-¿Eso les supuso problemas con el desarrollo de la fábrica de Los Camachos?

-Muchos. Montar un negocio en España es muy complejo. Muchas veces ni siquiera ellos saben de quién es la competencia de un asunto, y eso te ralentiza el trabajo.

-¿Alguna vez barajaron la posibilidad de llevarse a otros países los negocios?

-Fiscalmente, tenía sentido hacerlo. Pero nunca lo pensamos seriamente, porque somos una empresa familiar muy arraigada en la Región de Murcia, que se siente a gusto aquí. No queremos irnos.

-¿Cómo cree que afectará al Grupo Zamora la subida de los impuestos para las bebidas alcohólicas y azucaradas anunciada por el Gobierno?

-Lo primero que debo decir es que es injusto. Sube para el licor y no para la cerveza. ¿Por qué? En el año 2012 ya subieron los impuestos del alcohol y la recaudación cayó. Con esta medida, si todo va bien, el Gobierno no conseguirá su objetivo. Además afectará de manera importante al sector que ahora mismo más está empujando a la economía, que es el de la hostelería y el turismo. Ambos son los responsables de un cuarto de los puestos de trabajo que se crean ahora mismo.

-¿Caerá el consumo de bebidas?

-Habrá menos consumo, sin duda. Alrededor de un 2%.

-¿Y obligará a muchos a salir fuera de España a buscar mercado?

-Sí. Es una mala noticia sin paliativos. El incremento de ingresos suele venir por el aumento de la actividad económica. Por lo tanto en eso es en lo que nos tenemos que centrar.

-¿Cómo afectará al sector de las bebidas y a la economía el 'Brexit'?

-El 'Brexit' es una desgracia. A nuestro sector le afectará claramente, pero también a la economía. Si tenemos en cuenta que gran parte de los 63 millones de turistas que tenemos son ingleses, se notará mucho y sobre todo en Murcia, donde vive una gran cantidad de ellos. ¿Cuánto nos va a afectar? Nadie lo sabe. Aunque cuando llegue el momento, automáticamente, seremos un 16% más caros allí. Eso nos restará competitividad.

-¿Tiene algún proyecto a medio y largo plazo para su planta de producción de Cartagena?

-Esta planta está funcionando bastante bien. Nosotros tenemos mucho que agradecer a Cartagena y queremos devolvérselo a través de la generación de empleo y riqueza. Estamos haciendo cosas que a lo mejor, económicamente, sería más rentable hacerlas en otro sitio de España o fuera del país, pero nuestra intención es seguir apostando por la Región y por su gente, la que siempre ha confiado en nosotros.

-¿Y en la Región o en el resto de España?

-Estamos potenciando esta central. Si me habla de inversiones en medios productivos, no hay nada previsto.

-Hay quien ve con extrañeza que una marca como Licor 43 no apoye al deporte local y regional con patrocinios.

-Hay razones. Entre ellas, que las bebidas alcohólicas y el deporte no deben estar unidas, porque en medio, en la mayoría de los casos, hay menores. Y con el motor, igual, porque en la conducción ni una gota de alcohol. Por eso, los accionistas decidieron ayudar de otra forma a la sociedad: a aquellos que más lo necesitan.

-¿Qué tiene pensado hacer con los terrenos que estaban ocupados por la antigua fábrica de Licor 43?

-Creo recordar que están en un proyecto urbanístico de Cartagena, que cumple unos plazos muy lentamente, porque la construcción está como está. Ahora nos encontramos en ese proceso. Pero tengo que advertir que el Grupo Zamora no es una empresa promotora. Creo que no tendremos una respuesta para ello hasta dentro de mucho tiempo.