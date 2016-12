Mucho más que encontrar un empleo

La iniciativa europea de Garantía Juvenil tiene ante sí el reto de dar otro salto adelante en la Región en 2017. Este sistema, que pretende facilitar el acceso de los menores de 30 años al mercado de trabajo, aspira a convertirse en una herramienta fundamental para aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. A lo largo del último ejercicio se ha avanzado en su desarrollo, aunque también es cierto que algunas sombras han frenado su implantación. Aún así, la totalidad de agentes implicados en esta estrategia -empresas, usuarios, organizaciones sociales y Administración- reconocen su valor a la hora de dotar de herramientas a los beneficiarios para su incorporación al mercado de trabajo.

Así lo expresaron con claridad los participantes en el foro promovido por la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad Autónoma, y organizado por 'La Verdad'. Todos coincidieron en su importancia para facilitar empleos, formación y orientación a quienes han finalizado sus estudios y están desempleados, como lo atestigua el dato de que casi un 40% se ha incorporado a la actividad laboral.

El consejero Juan Hernández hizo hincapié en que «existe un problema muy significativo de empleo con los jóvenes, especialmente entre aquellos con una escasa formación». De ahí que resaltó la importancia del programa a la hora de lograr que «se integren en esta plataforma», sobre todo, «para dotar de eficiencia al mercado de trabajo en un colectivo que presenta mayores complicaciones a la hora de su inserción laboral».

La crisis ha generado nuevos perfiles de desempleados, con una escasa formación, que requieren más apoyo



La mejor adecuación del programa a la necesidad real de cada empresa debe garantizar el éxito LAS FRASES Remedios Sánchez

Departamento de Recursos Humanos de la empresa Hefame «Con nuestro proyecto estrella, casi cien jóvenes con dificultades de inserción laboral se han formado desde cero en nuestros procesos logísticos» «La mayor dificultad por utilizar fondos europeos se encuentra en la burocracia, la lentitud y la incertidumbre de ir trabajando sin saber el resultado final» Javier Fernández Cortés

Director del Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra «Revalorizar la Formación Profesional, tal como pasa en muchos países europeos, donde está muy bien vista, evitaría el fracaso escolar y los 'ninis'» «Me llevé una grata sorpresa cuando planteamos la FP Dual en nuestro sector, ya que la respuesta de los empresarios fue muy positiva pese a los costes» Juan Hernández

Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo «Más allá de la herramienta de contingencia de la Garantía Juvenil, se requiere un cambio en el modelo educativo en las aulas desde edades tempranas» «Cualquier sistema de empleo que se aplique pasa porque haya un crecimiento económico; sin él dan igual las políticas que se emprendan» José Miguel de las Bayonas

Presidente de los Jóvenes Empresarios en la Región (AJE) «Hoy en día lo que más se está generando en la economía son pequeños empleos, a partir de un modelo de negocio sobre lo que uno sabe hacer» «Todo lo que sea darle una oportunidad a la gente para que pueda incorporarse al mercado laboral es fundamental y necesario» Alberto López

Joven contratado a través de los fondos de Garantía Juvenil «Existe, algunas veces, un cortocircuito en la cadena, porque hay jóvenes interesados de verdad que se quedan fueran de los procesos de selección» «Se trata de adaptar al desempleado a la realidad de las empresas, y no al revés, porque no todo vale para conseguir avanzar en la inserción» Encarna Marín

Responsable de los programas de Empleo de Cruz Roja en Murcia «Hay obstáculos, como tener que inscribirse sin tutorización, mientras se requieren unas destrezas digitales que no todos estos jóvenes tienen» «A la hora de las prácticas en empresas existe también el problema de aquellos que tienen entre 16 y 18 años para cumplir la ley de riesgos laborales»

Vocación emprendedora

Para el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de la Región, José Miguel de las Bayonas, «es muy importante trabajar la vocación emprendedora, y así lo hemos hecho en acciones de colaboración con el SEF, porque hoy en día lo que más se está generando son pequeños empleos, a partir de un modelo de negocio sobre lo que uno sabe hacer».

Desde Cruz Roja, su responsable regional de Empleo, Encarna Nicolás, apuntó que «la situación económica vivida en los últimos años ha castigado mucho al colectivo juvenil, especialmente a aquellos que abandonaron los estudios y tampoco trabajan». Por ello, insistió en que es básico que esta acción del Fondo Social Europeo se ejecute «sin mirar a corto plazo, sino a medio y largo plazo, garantizando así que las personas estén preparadas para cuando venga otra crisis dentro de unos años».

Desde la experiencia de esta organización en atender a personas con una dificultad añadida, Nicolás tampoco se olvidó de mencionar los obstáculos que han existido para inscribirse en la Garantía Juvenil, «tanto por el hecho de tener que hacerlo uno solo, sin ser acompañado y tutorizado, mientras se requieren unas destrezas digitales que no todos tienen», a lo que se suma la exigencia de «tener que estar sin dar de alta en la Seguridad Social los 30 días previos». Incluso, no llevan consignado el certificado de profesionalidad, aunque hay posibilidad de convalidarlo por otros cauces, ni tampoco existe un seguimiento. No obstante, valoró «lo positivo del sistema» y su «diseño».

Un ejemplo de ese beneficio lo encontramos en una de las empresas de referencia en la Región, el Grupo Hefame (Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo). La responsable de Selección y Contratación, Remedios Sánchez, detalló su «proyecto estrella, en el que casi cien jóvenes, con dificultades de inserción, se han formado desde cero en los procesos logísticos, con una evaluación continua, y de los cuales casi el 38% han logrado incorporarse a la empresa».

El balance es tan favorable, que Hefame espera repetirlo en la convocatoria de 2017, «incorporando nuevas áreas de actividad, como puede ser la atención al cliente y la parte comercial, además de añadir otros perfiles de más cualificación». Señaló que desarrollan ya acciones formativas de 'training' comercial, con recién titulados universitarios, para que también adquieran las competencias que la empresa requiere.

Necesidades empresariales

Del mismo modo, el director del Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra Natural, Javier Fernández Cortés, argumenta que adecuar la formación a las necesidades de las actividades económicas es «una buena medida y bastante necesaria». Además, «la orientación laboral de los jóvenes es decisiva», a lo que se suma la necesidad de «revalorizar la Formación Profesional en la educación, tal como pasa en muchos países europeos, donde está muy bien vista, lo que evitaría el fracaso escolar y los 'ninis'».

«En nuestro caso, como sector industrial, acumulamos una experiencia formativa que parte de una planificación con recorrido a largo plazo, trabajando desde hace años los certificados de profesionalidad. Por ello tenemos muy claro que la adaptación de un trabajador a las necesidades reales se hace mucho más rápida cuando se está bien formado», reiteró.

Una mirada distinta sobre la Garantía Juvenil fue la que aportó Alberto López, un joven que ha sido protagonista directo, tanto en el papel de alumno, como posteriormente de formador. Según él, «aunque está muy bien planteada esta vía, existe algunas veces un cortocircuito en la cadena que habría que solucionar, porque hay jóvenes interesados de verdad en una actividad que se quedan fuera en los procesos de selección, mientras que entran otros sin compromiso».

Motivación y actitud

Al respecto, existe una coincidencia en los análisis sobre la importancia de la motivación y la actitud de los participantes para conseguir que los fondos invertidos sean eficaces.

Más allá de la herramienta de contingencia puntual que supone la Garantía Juvenil, en palabras del consejero Hernández, de lo que se trata es de activar un «cambio en el modelo educativo en las aulas, desde edades tempranas, para que las nuevas generaciones salgan más preparadas y estén adaptadas para incorporarse a una economía con sectores de mayor valor añadido». En esa misma línea, el dirigente de AJE recalcó que «más allá de enseñar conocimientos, lo que hay que enseñar desde niños son habilidades, que son las que van a ayudarles a crear y salir adelante».

El representante del Gobierno regional se mostró rotundo en su análisis inicial cuando advirtió de que «cualquier sistema de empleo pasa por que haya un crecimiento económico, porque sin él, dan igual las políticas que se emprendan», así que solo cuando «las empresas estén ganando dinero, con cuentas positivas, y se decidan a invertir, entonces es cuando se crean puestos de trabajo».

En opinión de la representante de Cruz Roja, «no puede ser que trabajemos con quienes buscan un empleo desligándolo de las necesidades reales que tienen las empresas». Pero lo justificó también «porque los orientadores de los servicios públicos de empleo muchas veces están colapsados y no tienen tiempo para interactuar tanto con las personas». Según Encarna Nicolás, «hemos comprobado en nuestros proyectos con jóvenes con baja empleabilidad, en los que venimos trabajando ya quince años, que lo que de verdad funciona es esa vinculación». Un aspecto que reconoció la ejecutiva de Hefame, para quien «el trabajo con los jóvenes de Garantía Juvenil ha supuesto un antes y un después para la empresa, ya que nos ha obligado a ordenar todos los procesos y procedimientos de una forma didáctica, lo que ha permitido formar a los alumnos en todos las tareas logísticas, por lo que acaban siendo personas polivalentes, que están incorporadas a nuestra bolsa activa de empleo».

Por último, el director del Centro Tecnológico del Mármol destacó «la grata sorpresa que me llevé cuando planteamos la opción de desarrollar la FP Dual, ya que la respuesta de los empresarios fue muy satisfactoria, por encima del coste de tener que remunerar esas prácticas».