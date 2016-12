«Creo más en los pequeños detalles que en el estilo personal»

Diseñó los doce números del año 2011 de la revista musical 'Rolling Stone', pero antes de lanzarse al mundo profesional por cuenta propia permaneció casi una década en Madrid, donde se especializó en diseño de medicina (libros, revistas e ilustraciones). Víctor Vidal (Murcia, 1985) muestra su orgullo de abrir su propio estudio en el centro de la ciudad.

-¿Qué le movió a desarrollar esa carrera profesional?

-Un ordenador 486 a 33 Mhz y 2MB de RAM tuvo la culpa. Lo pusieron mis padres en casa, aquella máquina me fascinó y empecé con el mítico programa Paint a hacer mis primeros bocetos e incluso me diseñaba mis propias carátulas de radiocasete en Word. Así que siempre tuve claro que quería estudiar diseño a pesar de que ahora ejerza más de fotógrafo. Me informé de si alguien tenía sangre de artista en la familia y fue que no; soy el único.

-¿Qué aspectos de su trabajo le apasionan más?

-La diversidad de retos a los que te enfrentas día a día. Es un mundo en constante evolución y no solo es suficiente con lo que aprendes en la escuela. Autodidacta al cien por cien, aprendizaje continuo de técnicas, de software, no estar al día es ir como los cangrejos, hacia atrás.

-¿Qué cualidades que debe reunir un buen diseñador gráfico?

-Debe ser creativo, comunicador y polifacético. No todo se basa en colores y formas.

-¿Cuál es su tarjeta de identidad? ¿Y su estilo o especialidad?

-Trabajando soy muy duro, me gusta la perfección. En el estilo propio también reside el éxito o el fracaso, todo hay que decirlo. Cada trabajo es diferente y personalizado, y creo más en los pequeños detalles que realiza cada uno para saber a golpe de vista de quién es ese trabajo que en el estilo personal. Diría que ando buscándolo aún. Me gusta experimentar.

-¿Diferencias entre arte y diseño?

-La palabra arte en sí es más ancha que Castilla comparada con el diseño. Si hablamos de arte en general, yo también hago arte, con cámaras y tabletas gráficas. Otros con pinceles, otros con un saxofón...sientes lo que ves. Lo que escuchas, lo que tocas. Para mí ya es arte si te transmite emociones. Hasta amar es un arte.

-¿De qué trabajo se siente más satisfecho?

-Hace unos tres años tuve la oportunidad de fotografiar la vida de un matrimonio, José Luis Romanillos y Marian Harris, dedicados en cuerpo y alma a la guitarra clásica. Tengo una colección fotográfica colocada desde entonces en Sigüenza ya que ellos son de Guijosa. Fue un trabajo de mucha delicadeza a petición del Patronato de la Vivienda de Alicante.

-¿Y cuál ha sido el más extravagante que ha llevado a cabo?

-Creo que es el que estoy realizando actualmente. Un proyecto personal sobre la perpetuidad de la vida a través del cuerpo humano. Otro tuve que abandonarlo por falta de presupuesto, sobre profesiones y medios de transporte del tercer mundo. No se gana tanto en esta profesión como muchos piensan y hay que estar más aquí que allá.

-Aparte de la creatividad, ¿qué elementos influyen al realizar un diseño?

-Conseguir que te acepten el presupuesto (risas). La perfecta consonancia entre cliente y profesional.

-¿Cuál es el presente y futuro de esta profesión?

-El presente es muy variado pero la realidad que se vive en España es que el mundo del arte y la cultura se sujetan con pinzas. Cada día tenemos un nuevo abanico de profesionales en el sector, pero también por desgracia mucha piratería. El futuro no lo veo jodido, lo veo muy negro. Cada día se valora menos el esfuerzo que hemos tenido que realizar para llegar a donde estamos.

-¿Diseñadores a los que más admiras?

-Max Miedinger, David Carson, Alberto Corazón, Óscar Mariné, Abel Guzmán y Saul Bass.

-¿Le ha costado mucho mantenerse en este campo?

-No ha sido un camino fácil llegar hasta donde he llegado, no es el final, aún hay mucho camino por recorrer, alguno será fácil y otro difícil. Lo importante es hacerlo con gusto y pasión. Si esto último algún día desaparece, será el fin de mi trayectoria en este mundo.