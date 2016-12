La Asamblea aprueba el Presupuesto de 2017 entre amenazas de recursos

La Comunidad Autónoma iniciará 2017 con unos presupuestos que ascienden a 4.258 millones de euros, 158 más que en el ejercicio que hoy finaliza. Fueron aprobados ayer en la Asamblea Regional, gracias a los votos favorables de los diputados del Grupo Popular y la abstención de Ciudadanos (C's). El Pleno aceptó el dictamen de la ley de Presupuestos presentado por la Comisión de Hacienda, pero rechazó las enmiendas parciales al gasto y al articulado presentadas por PSOE y Podemos. Ambos partidos anunciaron recursos judiciales por fallos y la vulneración de sus derechos durante la tramitación.

«No descartamos ir más allá y presentar una demanda jurídica, porque este trámite ha sido un atropello con resultados nefastos», aseguró el portavoz socialista, Rafael González Tovar. Su grupo vio cómo la Mesa del Parlamento aceptó antes de empezar la sesión seis enmiendas rechazadas en días anteriores, por lo que denunció la «inseguridad jurídica manifiesta» a la que se han visto abocados durante la «apresurada» tramitación realizada en dos semanas. Toda la oposición coincidió en que la Asamblea debió dedicar a ello más tiempo -hasta un máximo de dos meses-, pero el PP convenció a C's para acelerar el proceso con el fin de no iniciar 2017 con el presupuesto de este año prorrogado.

Por ello, Podemos tiene decidido recurrir al Contencioso-Administrativo, por «vulneración de derechos políticos fundamentales», según su portavoz, Óscar Urralburu. Más allá de las diferencias políticas durante el debate, Urralburu aseguró que los órganos de dirección de la Asamblea han evidenciado diferencias de criterios jurídicos que consideró inadmisibles.

LAS CLAVES El consejero, satisfecho «Aprobarlo ya era un factor estratégico. Necesitamos estas cuentas desde el primer día» Los ataques a C's El PSOE acusa al partido naranja de hacer el juego al PP y Podemos dice que es a cambio de «migajas» C's se defiende Sánchez asegura que no le gusta el Presupuesto, pero ha sido mejorado con más dinero para los pueblos

En el debate, Ciudadanos fue el centro de las críticas de los dos partidos de izquierdas por facilitar con su abstención la aprobación de los Presupuestos y el rechazo de gran parte de sus enmiendas. El socialista Ángel Rafael Martínez censuró la estrategia de la formación naranja para pactar con el PP solamente sus propuestas y dejar que sea el propio Ejecutivo quien les haga sitio reduciendo otras partidas de las consejerías, para así evitar dar explicaciones a los perjudicados por ello y sortear el desgaste. Urralburu dijo al respecto que C's se ha situado en el «lado oscuro», al servir a los intereses del PP «a cambio de migajas».

Habrá dinero para Caravaca

Todas las acusaciones fueron rechazadas por el portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez, quien aseguró que sus ideas mejoran las cuentas y benefician a 27 municipios, a los que aportan 15 millones de euros. «En dos años hemos hecho más y mejor oposición que el PSOE en treinta años», espetó al socialista González Tovar, a quien recordó que el año pasado pactaron con él y no hubo reproches. C's también arremetió contra el PP, que encajó los golpes dirigidos al Gobierno regional por dejar sin ejecutar en 2016 partidas para proyectos aprobados en la Asamblea, como la UCI del Hospital de Caravaca o el centro sanitario de alta resolución en Águilas. «Señores del PP: vamos a estar atentos y no nos van a engañar más», advirtió Sánchez. Los presupuestos elaborados por la Comunidad no acaban de gustar en su partido porque tienen carencias «pero salen de la Asamblea mejor de lo que entraron» gracias a sus aportaciones, aseguró.

Precisamente por las prisas y algunos errores en la tramitación, PP y C's no pudieron incorporar a tiempo la enmienda acordada para destinar un millón a Caravaca Año Jubilar 2017, pero se comprometieron a buscar la fórmula económica para hacerlo en las próximas semanas.

El diputado del Partido Popular Domingo Segado aseguró que la aprobación de estas cuentas es el mejor respaldo que puede obtener la Región de Murcia para seguir en la senda del crecimiento económico y de creación de empleo.

A raíz de las quejas por la rapidez del proceso, el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, aseguró que aprobar las cuentas antes del nuevo año era «un factor estratégico» para seguir apostando por el turismo, el empleo y la regeneración del Mar Menor como factores de progreso.