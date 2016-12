Sánchez pacta con Fomento la clausura de San Javier en el nuevo concurso de Corvera

El presidente de la Comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, han alcanza un acuerdo político para que el nuevo concurso para la gestión del aeropuerto internacional de Corvera incluya en sus pliegos el cierre del aeródromo de San Javier. Ese acuerdo deberá ser ratificado en enero por el Consejo de administración de Aena, una vez que todas las partes hayan alcanzado un pacto sobre la indemnización que deberá pagar la futura concesionaria de Corvera por el cierre de San Javier. Según pudo saber 'La Verdad' de fuentes del Ejecutivo regional, la Comunidad pretende que esa cantidad sea considerablemente menor de los 70 millones anuales que en otros momentos había exigido Aena.

El pacto político entre Sánchez y De la Serna lleva semanas sobre la mesa, pero el presidente murciano no había tomado una decisión definitiva hasta ayer mismo. De hecho, el consejero de Fomento, Pedro Rivera, tenía ya elaborado los pliegos del concurso con la intención de hacerlos públicos antes de final de año, como se comprometió hace meses Sánchez. En la Consejería de Fomento se pensaba que habría compañías interesadas en la gestión de Corvera aun en el caso de que el aeródromo de Aena permaneciera abierto. Sin embargo, de las conversaciones entre Sánchez y De la Serna surgió la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ya en el pasado se frustró cuando parecía muy cerca. Probablemente, el consejero de Fomento anunciará hoy la decisión de aplazar la publicación del concurso para adaptarlo a la nueva situación, que podría favorecer las aspiraciones del Gobierno regional, siempre que la indemnización pactada con Aena no sea disuasoria para los postulantes interesados en Corvera. Otro asunto sobre la mesa es el futuro de los trabajadores de San Javier, cuestión que deberá solventarse también en las próximas semanas.

San Javier sigue su curso

La Comunidad pretende que la indemnización a Aena sea muy inferior a los 70 millones de euros

Oficialmente ajena al acuerdo, la empresa estatal presentó ayer sus planes para San Javier

Mientras tanto, Corvera no existe oficialmente para Aena, hasta el punto de que el efecto que pueda tener su apertura no ha sido incluido en las previsiones y en la programación que presentó ayer para el aeródromo de San Javier con vistas al periodo 2017 a 2021. En este quinquenio prevé invertir casi cuatro millones de euros para mejorar el sistema de seguridad de equipajes y mantenimiento y conservación, según se puso de manifiesto ayer en la reunión del Comité Aeroportuario de San Javier, en la que se explicó detalladamente el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). La previsión de crecimiento del número de pasajeros para el año que viene es del 1%; una cifra pequeña en comparación con la media de la red de Aena, pero que fue justifica con el hecho de que San Javier lleva perdiendo tráfico desde el año 2008. En este ejercicio rebasará el millón de pasajeros, un hecho que destacaron ayer los directivos de Aena, quienes recalcaron que San Javier sigue en el grupo de los aeropuertos rentables. Como se sabe, existe un uso compartido de una parte de instalaciones entre Aena y la Academia General del Aire.

El Comité Aeroportuario no se reunía desde enero de 2015, pese a que debe hacerlo dos veces al año. El ministro Iñigo de la Serna ha ordenado celeridad a los equipos técnicos para que en marzo pueda estar aprobado dicho documento. Hasta ahora hubo un impasse debido al año de parálisis de Gobierno. El responsable de Aena que dirigió la reunión, Julián Cámara Carazo, director de los aeropuertos del Grupo Tres, detalló los planes de futuro y las inversiones previstas en el DORA hasta 2021, que prevé asimismo el mantenimiento de las tarifas actuales.

Estuvo acompañado por David Benito Astudillo, subdirector general de Transportes, Costas y Puertos. Entre el resto de asistentes estaban José Rosique, secretario general de Croem; Juan Esteban Sánchez Blanco, responsable del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno; Yolanda Muñoz Gómez, secretaria general de la Consejería de Fomento; Salvador García -Ayllón, director general de Transportes y Costas; los alcaldes de Cartagena y San Javier, José López y José Miguel Luengo, respectivamente; el concejal de Urbanismo de Murcia, Antonio Navarro Corchón; y el director del aeropuerto, Pedro Gallut Adán.

José Rosique fue el único que preguntó por el aeropuerto de Corvera, según pudo saber 'La Verdad', en el sentido de si Aena tenía prevista su puesta en funcionamiento y de qué modo podía alterar los planes y la programación hasta el año 2021 expuestos ayer. Los directivos de Aena no han tomado en consideración la posibilidad de que Corvera abra en un año, y recalcaron que el único aeropuerto de pasajeros que hay en la Región de Murcia es el de San Javier. Si el aeródromo de la Comunidad Autónoma se pone en marcha, entonces verán qué medidas toman, apostillaron, en el sentido de si San Javier sigue con su actividad comercial o la clausura.

Dejaron claro que no hay ningún plan B y que no trabajan de momento pensando en el otro aeropuerto situado a 25 kilómetros de distancia. El secretario general de Croem también preguntó por las consecuencias que puede tener el 'Brexit' en el tráfico de pasajeros de San Javier, dando a entender que puede ser más vulnerable que otras instalaciones debido a que el 90% del pasaje procede del Reino Unido. Aena admitió que habrá algún efecto, pero no lo ha cuantificado.

Nueve compañías

La sociedad estatal subrayó que son las compañías aéreas las que deciden en qué aeropuerto quieren operar, lo cual explica según este criterio que el aeropuerto de Alicante está creciendo considerablemente a diferencia del de San Javier.

Los directivos de Aena explicaron que este año han mantenido doce reuniones con nueve compañías aéreas para intentar desarrollar nuevas rutas en el aeropuerto de San Javier. En varias ferias del sector se entrevistaron con representantes de Austrian, British Cityflyer, British Airways, British LCY, Danish Air Transport, EasyJET, Jet2, Ryanair y Transavia Airline. Como resultado de estas reuniones, cuatro empresas han anunciado para el próximo verano nuevos destinos a los aeropuertos de Heathrow, Londres Southend, Edimburgo, Amberes y Charleroi. La inversión presentada ayer para los cinco próximos años roza los 4 millones de euros. Entre 2017 y 2020 se destinarán 207.300 euros cada anualidad; mientras que en el último ejercicio serán 3,1 millones instalar nuevas medidas de seguridad en el transporte de equipajes. El resto irá a mantenimiento y conservación.