«Me quedé en estado de 'shock' y no avisé a la Policía ni a emergencias»

«Cuando Andrés cayó al suelo me quedé en estado de 'shock'. No sabía lo que había pasado. Vi que Andrés estaba en el suelo y no pedí auxilio a la Policía ni a emergencias y tampoco me quedé para comprobar (lo que había ocurrido)». Luis F.D.A., uno de los cuatro porteros imputados por su relación con el incidente en el que Andrés Martínez resultó herido de gravedad a causa de un brutal puñetazo, admitió ayer en el juzgado que después de la agresión se marchó del lugar sin prestar auxilio alguno a la víctima.

En sus manifestaciones, realizadas en calidad de detenido, explicó que había quedado para comer junto a un grupo de compañeros del local de copas en el que trabajaba, entre los que también se encontraba el supuesto autor material del puñetazo, Hristo I.K., y que bebieron mucho. «No sé cuántas jarras y chupitos pasaron por la mesa», aseguró, para añadir que seguidamente se marcharon a un pub y «allí puede que me tomara tres o cuatro copas más y chupitos».

Cuando todos los compañeros de trabajo llegaron finalmente al pub 609 comprobaron que había una gran cola y el portero que estaba en la puerta, Julio, les hizo saber «que aunque trabajáramos para la empresa no podíamos entrar».

Sostuvo que estaba hablando por teléfono cuando dos clientes, Andrés Martínez y su amigo, se marcharon del local y que no vio a Julio y a Djamal, el otro guarda, salir detrás de los dos chicos. «Cuando llegué a la plaza de Santa Isabel -afirmó- vi a Djamal discutiendo con una persona, pero no me enteré de lo que decían. No vi que zarandeara por la camisa a Andrés y al otro chico, que estaba más exaltado. A mí no me insultaron ni me agredieron. Solo vi a Djamal discutiendo con otro chico, pero no me enteraba de lo que decían porque yo estaba bastante bebido».

Respecto del momento concreto de la agresión, explicó que «yo no vi a Hristo dar un puñetazo a Andrés y no lo vi caer al suelo, ni tampoco oí el impacto de su cabeza contra el suelo. No fui consciente de lo que estaba pasando ni de la gravedad de los hechos, ni vi sangrar a Andrés por la boca», manifestó, aunque unos minutos más tarde indicó que «me quedé en estado de 'shock'; no sabía qué había pasado. Vi que Andrés estaba con su amigo y no pedí auxilio ni a la Policía ni a emergencias ni me quedé para comprobar (lo ocurrido)».

Según afirmó, se limitó a quedarse el último y a marcharse «con las chicas con las que habíamos salido, que estaban en frente».

«Me marché porque no quería problemas», vino a resumir.

«Ni titulación ni formación»

El imputado manifestó que llevaba dos meses como portero en uno de los locales del grupo de ocio, aunque ya antes había trabajado para la misma empresa, y aseguró que le contrataron tras una simple entre vista de trabajo. «No se me exigió titulación ni formación y no aporté ningún título». También manifestó hasta en dos ocasiones que «la empresa no me ha ofrecido cursos de seguridad privada ni de primeros auxilios».

Esta declaración vino a chocar frontalmente con lo afirmado también ayer, ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, por uno de los cuatro socios propietarios del pub 609, quien señaló que todos los porteros no solo están dados de alta en la Seguridad Social, sino que además «reciben un curso de formación en riesgos laborales». La instructora, Olga Reverte, consciente de la contradicción existente respecto de lo manifestado por el portero Luis F.D.A., conminó al empresario para que aportara documentación original de los cursos de formación efectuados por los dos guardas del 609 imputados.

El socio del local confirmó que estos dos empleados habían sido despedidos en el acto, «por haberse ausentado de su puesto de trabajo. Incumplieron el protocolo que señala que en ningún caso podían abandonar la puerta del local». También explicó que habían despedido a otro portero por hacer comentarios inapropiados en internet. «No toleramos la violencia física, ni psíquica, ni en redes», afirmó.