La nueva plataforma Pluralia busca definir el mejor modelo de Región

Los murcianos cuentan desde ayer con un nuevo altavoz: la plataforma ciudadana Pluralia. Este colectivo se presentó en el Cuartel de Artillería de la capital y una de sus funciones será elaborar informes monográficos sobre temas prioritarios para la Región, que trasladarán a todas las administraciones y a la sociedad. El primer documento analizará la situación del Mar Menor y la actividad turística.

DATOS DE INTERÉS La plataforma Pluralia. Belén Unzurrunzaga, Joaquín Azparren, Javier Sierra, Juan Antonio Pedreño, Fuensanta Martínez, Pedro Antonio Ríos, Isabel Martínez, Rubén Martínez, Víctor Meseguer, Juan Antonio Segura, José Manuel Puebla y César Nebot. Temas a evaluar. El Mar Menor; la deuda y el sistema de financiación autonómico; la situación de pobreza y exclusión social; la evaluación de las políticas públicas; el sistema educativo y su rendimiento.

Este informe verá la luz en el primer trimestre de 2017 y además de una evaluación del estado del Mar Menor aportará propuestas para su regeneración ambiental, la restitución de la imagen turística de los municipios del entorno de la laguna que aglutinan el 44% de las plazas hoteleras de la Región, así como soluciones para los agricultores.

El objetivo de estos informes y del trabajo de los doce miembros de Pluralia, según apuntó la publicista Belén Unzurrunzaga, es abordar «una carencia sobre la idea de Región que hay en este momento». De hecho, en su dossier de presentación lamentan que los partidos políticos están «centrados en su pugna de parcelas de poder» y subrayan que la plataforma (Pluraliaregion.com) se ha constituido para abrir espacios de debate que «nos permitan crear la necesaria idea y modelo de Región». Entre sus miembros hay desde exdirigentes del PP, UPyD e IU a politólogos, periodistas...

El economista y master en Filosofía Moral Rubén Martínez afirmó que pese a la potencialidad de las empresas murcianas y a los atractivos y ubicación geográfica de Murcia «su posicionamiento a nivel nacional es ridículo. Falta una idea de Región que maximice sus potencialidades».

La corrupción se queda fuera

La elección de los temas que centrarán sus informes el próximo año se hizo entre 45 asuntos, de los que resultaron elegidos el Mar Menor; la deuda y el sistema de financiación autonómico; la situación de pobreza y exclusión social; la evaluación de las políticas públicas; el sistema educativo y su rendimiento. «Pretendemos que sean los temas de debate más importantes en 2017 para políticos y organizaciones».

En el listado no entró la corrupción. Martínez justificó esta ausencia porque «nosotros no nos vamos a dedicar a temas puntuales». Esta explicación causó el primer debate interno entre los miembros, ya que algunos aclararon a 'La Verdad' que había sido «una respuesta a título personal» y que no representaba la opinión de toda la plataforma.