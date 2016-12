Multa de 30.000 euros a un empresario

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región no ha admitido a trámite el recurso de un empresario que fue condenado al pago de tres multas, que sumaban algo más de 30.000 euros, por infringir los derechos de los trabajadores extranjeros. La sentencia señala que el caso no puede llegar a la Sala porque el importe de cada una de las sanciones que le fueron impuestas no supera la cantidad de 30.000 euros, requisito necesario para que un asunto pueda ser apelado ante la misma. Esta decisión confirma la sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso de Murcia en enero pasado.