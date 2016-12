Con el ingenio solo no basta

Al igual que una buena semilla no te garantiza una planta frondosa, una idea ingeniosa no es garantía de éxito. Necesita, al menos, tierra fértil, riego y algo de abono. Es lo que aporta, desde hace ocho ya, el programa 'Speed up' del Instituto de Fomento (Info), dirigido a titulados universitarios colegiados que buscan los conocimientos y el impulso precisos para poner en marcha sus proyectos empresariales.

Por el programa han pasado desde su creación 165 alumnos y ha facilitado la creación de 18 empresas. Ayer tuvo lugar la entrega de diplomas a los cinco proyectos finalistas de la sexta edición, en la que han participado una veintena de emprendedores, y en la que la abogada Raquel López Teruel y el informático Antonio Cabeza y su iniciativa 'Deanimals' se hicieron con el primer premio.

«Mi objetivo es acabar con el maltrato animal», asegura entusiasta la letrada, quien ha desarrollado un proyecto de formación 'online' sobre legislación en materia de protección animal, y cuyos potenciales clientes son las administraciones públicas, abogados, veterinarios y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Raquel López, con despacho en Murcia y que ha dado cursos presenciales sobre legislación animal, una rama emergente del derecho, destaca la ayuda recibida en materia empresarial, de 'marketing' y, sobre todo, informática, para poner en pie su proyecto.

Ingenieros y economistas

El programa 'Speed up', que cuenta con la colaboración de los colegios profesionales de los que proceden los participantes, se organiza en grupos heterogéneos formados por profesionales de diferentes sectores. De esta manera se potencia el intercambio de conocimientos y puntos de vista y se generan nuevas sinergias que aportan valor añadido al proyecto.

«El programa nace como respuesta a las necesidades del mercado laboral, para dar la posibilidad a estos profesionales de reciclarse y reinventarse a través de la formación y desarrollar una idea de negocio propia capaz de generar riqueza y crear nuevos puestos de trabajo», según el director del Info, Javier Celdrán.

«Todos tenemos buenas ideas, pero hay que saber aplicarlas y convertirlas en rentables económicamente», comenta José Ruiz, ingeniero de Telecomunicaciones responsable de Amplitura, otro de los proyectos finalistas, basado en facilitar soluciones a pymes y hogares con problemas de cobertura móvil interna.

Otros ejemplos de ideas con futuro que 'Speed up' ha permitido emerger son Centro de Bienestar Familiar, de la psicóloga Esther Ballesta, y Enfoque Análisis Estratégico, del economista Daniel Avilés.