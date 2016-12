La cofradía de San Pedro del Pinatar teme que «no quede nada que pescar»

Los pescadores de la cofradía de San Pedro del Pinatar, que faenan en todas las aguas del Mar Menor, han expresado su temor ante la situación en la que se encuentra la laguna, ya que a estas alturas el agua debiera estar «cristalina», y su empeoramiento como consecuencia del último temporal.

El presidente de los pescadores, Juan Tárraga, cree que este año «no habrá crías de peces, de manera que si en la próxima primavera el huevo no eclosiona no habrá nada que pescar en el Mar Menor, porque no será rentable», y unas doscientas familias se verán afectadas porque otros tantos barcos no podrán salir a faenar, además de los puestos de trabajo indirectos. Aunque las capturas no han disminuido con respecto a años anteriores, alrededor de 130.000 kilos de dorada y otras especies, el volumen de todo un año se ha recogido en solo diez días, a primeros de noviembre. Esto también ha lastrado a los pescadores, ya que «las capturas después de esos días buenos han sido prácticamente nulas y anteriormente, durante los meses de verano y septiembre y octubre, tampoco hubo nada».

«Antes la pesca se hacía durante toda la semana, ahora se ha movido todo en diez días y esto no es bueno, porque no todos los barcos pillan y no ha sido espaciado en el tiempo», lamenta. Y es que, señala, «el pescado ha estado parado todo el verano», motivado porque «había muy poco oxígeno en las aguas del Mar Menor». Al no moverse, porque consumía más oxígeno, «el pescado ha perdido calidad, ya que le faltaba grasa y más tamaño», y esto ha ocasionado que el precio de venta haya caído en más de la mitad, de cinco a dos euros. La vegetación sumergida que había en la laguna, precisa, «murió como consecuencia del estado del Mar Menor y eso propició que el agua estuviera baja de oxígeno y los peces no se movieran».