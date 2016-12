Rechazan pagar la indemnización por los daños que causó el okupa de un piso de la Comunidad

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha rechazado la reclamación presentada por el propietario de una vivienda ubicada en un bloque del Polígono de la Paz, de Murcia, que pidió una indemnización de 6.155 euros por los daños causados por la filtración de agua desde el piso superior, propiedad de la Comunidad Autónoma pero que cuenta con un okupa.

El dictamen del CJRM indica que no procede estimar la demanda no solo porque los hechos habían prescrito cuando se planteó, sino, también, porque la Comunidad Autónoma no es responsable de los daños producidos en el domicilio del demandante.

Argumenta que la vivienda está ocupada de manera irregular por un hombre que está a la espera de ingresar en un centro de desintoxicación, y que el agua potable fue cortada antes de estos hechos, por lo que difícilmente la filtración pudo proceder de ella. Lo que ocurrió, añade, es que se hizo una conexión a la red general de abastecimiento del edificio para conseguir agua para el piso ocupado.