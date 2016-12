«La música es una filosofía, un sonido celestial que te hace sentir vivo»

Con apenas cuatro años descubrió las maravillas de la música. Y ya jamás se apartó de ella, hasta el extremo de convertirse en concertista de piano. Porque Antonio Raúl Sáez reconoce que esa, aparte de su auténtica pasión, es la razón de su vida, la que comenzó a aprender siendo un niño en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (Once). Su ceguera, en cambio, es solo un detalle sin apenas importancia cuando, siempre ilusionado, comienza a deleitar a cuantos escuchan su música.

¿Cuándo y por qué decidió convertirse en pianista?

Empecé tocando el piano con 4 años en la ONCE. Mi profesora era Delia. Fue una experiencia muy bonita; seguí un año más, pero los demás dejaron el piano. Luego, fui al Centro Cultural Infanta Elena, donde, primero con Jesús y luego con Toñi, aprendí muchísimo.

¿Resulta más difícil progresar en la música para una persona que es invidente?

Sí. Muchos ponen barreras donde no las hay. Le pongo un ejemplo: en la prueba de acceso al nivel superior, me presenté e hice bastante bien los exámenes. Piano, entonación, lectura a primer oído, lo que me costó, y armonía. Y mire, me suspendieron con un 4 y de forma injusta. Se repitieron las dos pruebas que estaban mal y, de nuevo, suspenso. Eso significaba que no querían un chico ciego en el Conservatorio.

Es mucho decir, en mi opinión. ¿Cuáles son sus compositores favoritos o en los que se inspira?

El primero es Fréderick Chopin, que es un gran maestro revolucionario y que se negó a tocar para el Zar. Fue objeto de represalias y tuvo que huir con la ayuda de sus compañeros a Polonia para embarcarse hacia París. Luego, están Mozart, Debussy, Albéniz y Manuel de Falla. También me gusta Beethoven, Verdi.... aunque menos.

¿Cómo definiría la música y lo que supone para usted?

La música es como la filosofía. Es escuchar un sonido celestial, algo que te relaja, te hace disfrutar, te evoca a momentos pasados, te hace sentir vivo, te hace recordar el amor, te hace sentir que tu amada está más cerca de lo que te puedes creer... son muchos sentimientos.

¿Tiene otros proyectos?

Tenemos un concierto en el Centro de Mayores de Alcantarilla, este martes 27 de diciembre, a partir de las 11.00 horas. A medio plazo me gustaría componer varias obras y hacer conciertos por la Región. Por supuesto, tengo intención de formar una gran banda de 'rock fusión', con cantantes, baterías, un piano, bailarines e instrumentos de viento, cuerda, metal... Quiero formarla para disfrutar con ellos y hacer una gira por la Región, por España, y por donde se tercie (Risas).

¿Cómo valora el trabajo de la Escuela Municipal de Música?

Es loable y bueno, pero faltan muchas aulas en Alcantarilla. Si tuviera dinero, yo mismo las construiría y ampliaría el espacio. Haría nuevas salas y otro gran salón de actos, que eso es posible. Habría que contar con alguna ayuda procedente de grandes empresas.

No pide usted poco, no...

¡En absoluto! Se necesitan nuevas aulas y ampliar el espacio para que sea más grande. A eso habría que sumarle dos o tres salones de actos, grandes despachos y un gran almacén que permita guardar los instrumentos musicales. Alcantarilla, sin lugar a dudas, necesita un gran Conservatorio de Música.