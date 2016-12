Las lluvias torrenciales disparan hasta un 30% el precio de la uva de mesa

El 90% de la variedad de uva de mesa tardía, la Dominga, se ha perdido a causa del temporal de la semana pasada y casi un 20% de la producción total se ha visto afectado por estas lluvias torrenciales. Estas pérdidas sufridas por los productores se traducen también en un gasto superior para el bolsillo del consumidor, ya que ''la uva alcanzará precios muy elevados esta Navidad'', considera la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja).

Las zonas de Totana y Aledo han sido las más afectadas por el temporal, asegura la asociación, que estima una subida ''de hasta un 30%'' en el precio de la uva de mesa para estas navidades, ''considerando que se ha perdido una variedad entera de uva, la Dominga, y que las otras variedades se han visto afectadas por las lluvias'', explica Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja.

''Entre un 20 y un 25% podría subir la uva para esta Navidad, ya que queda muy poca'', considera también Fermín Sánchez, director general del Grupo de Ventas Hortofructícolas Murcia (Gruventa). Asaja estima que la uva en la Región podría encarecerse durante los próximos días entre 0,50 y 0,70 céntimos respecto al año pasado.

Además, también las lluvias afectaron a la producción del valle del Vinalopó (Alicante), que abastece a gran parte de España con su uva embolsada. ''La falta de uva hará que la que hay se venda a precios de oro'', incide Francisco Seva, portavoz de Asaja. Sin embargo, esta estimación en la subida del precio puede variar en función ''del mercado y las reservas'', matiza Gálvez.

Decisión de los supermercados

Desde Asaja esperan que este encarecimiento de la uva ''beneficie a la renta de los agricultores y no a la de terceros intermediarios''. Algo que duda seriamente Isidoro Cayuela, productor de uva de mesa y presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Totana (COAG). ''Los productores no pueden subir el precio, porque el que tenía uva ya la ha vendido, y el que iba a venderla estos días ya no puede, porque se le ha estropeado. Entonces los que pueden subir el precio son los supermercados, pero ya depende de ellos. Algunos bajan el precio de la uva para ponerla como reclamo para que los clientes acudan a sus establecimientos, mientras otros venden el kilo a cuatro euros. Es muy difícil saber qué pasará con el precio'', asegura.

El secretario de agricultura de COAG en Murcia, Pedro García, es de la misma opinión y no cree que las uvas de esta Nochevieja vayan a encarecerse ''porque ya tienen el precio establecido desde hace semanas, puede que suba después, pero para Nochevieja no creo. A pesar de las pérdidas, lo positivo es que después de estas lluvias vienen tiempos muy buenos'', considera.

La uva de mesa en la Región

La Región dedica una superficie de más de 5.700 hectáreas a la producción de uva de mesa y recolecta cada año alrededor de 164.000 toneladas de este fruto, cuya mayor época de venta y exportación es a finales de año. Según los datos facilitados por Asaja, la uva mayoritaria en la Región es la variedad Apirena o uva sin pepitas, de la que se producen casi 129.000 toneladas anuales.

El 80% de la producción Apirena se dedica en exclusiva a la exportación europea: ''La Región está liderando la producción de esta variedad y es un referente mundial en la investigación y cultivo de variedades sin semilla'', asegura el director general de Gruventa. Tanto su empresa como la asociación Asaja lamentaron que desde el gobierno regional no se esté trabajando para fortalecer la ''imagen de marca'' de la uva de mesa murciana en el mercado internacional.