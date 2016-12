La suspensión de un tratamiento de infertilidad no es razón para recibir una indemnización

El Consejo Jurídico de la Región (CRM) ha informado en contra de estimar la reclamación presentada por una mujer, que reclamó una indemnización de 18.500 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) por suspenderle un tratamiento de fertilización 'in vitro' iniciado en el hospital Virgen de la Arrixaca.

Según la demandante, los servicios médicos no tuvieron paciencia suficiente para continuar el tratamiento, al descartar de forma precipitada que el mismo pudiera concluir de forma positiva. Y añadía que les faltó perseverancia, porque tras la suspensión acudió a la medicina privada y consiguió quedar embarazada y alumbrar una hija.

La reclamación sostenía que había existido una responsabilidad patrimonial por parte del SMS, por lo que reclamó 18.500 euros por el precio de dos tratamientos de fertilidad en una clínica, por la transferencia de embriones y por la medicación que le fue pautada. El CJRM señala que los informes médicos aportados al expediente descartan la existencia de esa responsabilidad.

Y añade que «la determinación de si la asistencia sanitaria se ajusta o no a normopraxis descansa, de forma necesaria, en la apreciación efectuada por profesionales de la medicina, pues solo ellos poseen los conocimientos especializados precisos para realizar una adecuada valoración de los actos médicos en el contexto concreto que presenta cada supuesto». El dictamen no solo indica que no se está ante un caso de responsabilidad patrimonial, sino que además recalca que, cuando se presentó la reclamación, los hechos habían prescrito.