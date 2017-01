«Me irrita que se diga 'España nos roba'. Me he pasado la vida consumiendo desaforadamente productos catalanes»

Inocencio F. Arias (Almería, 1940) no olvida su estrecha ligazón con Murcia. No puede ni quiere hacerlo. De aquí atesora muchas e intensas vivencias que lo trasladan a su adolescencia y a su juventud, cuando un sastre de «una bocacalle de Trapería» le hizo a medida su primer traje (un 'Tamburini'), cuando compartía con animales de corral fatigosos viajes en autobús desde su pueblo de Vélez Blanco hasta Murcia -o desde Huéscar, donde su padre ejercía de notario influyente-, cuando disfrutaba en el cine Coy de sus primeras películas siempre que los jesuitas de su internado en Orihuela le daban suelta de fin de semana, cuando estudió Derecho en la UMU o cuando se desgañitaba jaleando al Real Murcia desde la grada lateral de la vieja Condomina. De Murcia habla mucho Inocencio Arias, el más polifacético y popular embajador que ha dado la carrera diplomática, en sus mordaces memorias, 'Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones', que presentará el próximo jueves, día 29, en Murcia.

-Después de su larga carrera en Exteriores, ¿está ya convencido de que los diplomáticos son gente respetable y no unos mamones? ¿Ha conocido a algún embajador del que siga pensando que sí era un mamón en toda regla?

-No, no, la gran mayoría de ellos son respetables y, en su mayor parte, sensatos y buenos defensores de España. Por supuesto, mamones también he conocido a más de uno, españoles y extranjeros.

-Y entre tantos jefes de gobierno y políticos de primera fila con los que trató, ¿conoció a muchos capullos? ¿Cuál es, entre todos ellos -españoles y extranjeros- el político más valioso y quién el más zopenco?

-El israelí Shimon Peres fue uno de los más apreciables. De los que no he tratado, pero sí seguido por razones profesionales, Obama figura entre los primeros y Maduro, entre los segundos.

-«Soy ciudadano norteamericano». ¿Cree que alguna vez los españoles podremos invocar algo parecido para salir de un apuro en otro país?

-Por supuesto, pueden y, de hecho, ya lo vienen haciendo. Y en bastantes ocasiones, a menudo por la intervención de nuestra Embajada o Consulado, han salido del apuro. Pero hay límites a nuestra actuación. Si en Estados Unidos un incauto español está transportando droga o, más levemente, ha sobrepasado su período legal de estancia, y lo pillan, las posibilidades de que lo procesen, en el primer caso, o lo deporten, en el segundo, son enormes, y nuestro cónsul no puede impedirlo. Ni el nuestro, ni el francés ni el chino.

-Defíname con una o dos palabras a Donald Trump (por cierto, ¿cree que será Trump un peligro para la Humanidad o estamos exagerando?).

-Inquietante, zafio, narcisista, listo... pero aquí se exagera siempre negativamente al juzgar a un político yanqui de derechas. Leer estos días en nuestra prensa, de forma destacada, que los electores de Estados Unidos, por protestas de los ciudadanos, quizás no elegirían finalmente a Trump, que podían cambiar de chaqueta, era penoso y sesgado. Ni había tantos que protestaban ni esto ha ocurrido en el pasado en EE UU. Los quinientos y pico escogidos en la elección presidencial dan su voto a la persona que les indicaron los votantes en cada Estado. Y Trump ganó claramente en el número de electores, guste aquí o no guste.

-Rajoy.

-Buen político, el mejor de los que participaron en los recientes debates en el Congreso. Soso, mediáticamente. Notable parlamentario.

-Pablo Iglesias.

-Revolucionario, con muy buen manejo (hasta ahora) de la prensa, con una cierta veta, no total, de fascista de izquierdas (leninista), un ego inconmensurable

-Albert Rivera.

-Mesurado, patriota, componedor, da algunos bandazos. No muchos.

-Pedro Sánchez.

-Gris, descolocado. Nunca ganaría unas elecciones pero aún puede debilitar más al partido socialista, lo que no me gusta. No sé si se da cuenta de que lo está socavando fatalmente, pero lo hace con insistencia.

-Cuenta usted en el libro que su padre quería que usted fuera notario, que usted quería ser periodista y que, finalmente, se hizo diplomático. ¿Cree que tiró por el camino correcto, o que tendría que haberse hecho notario?

-No, no... Estoy muy contento con lo que hice. Envidio la independencia y el conocimiento jurídico de los notarios, pero me alegra haber optado por la diplomacia. Me ha llenado.

-¿Cómo se las ingenió para defender ante la opinión pública, en la etapa de Aznar, 'lo de Irak', expresión con la que usted describe en su libro la participación de España en aquella guerra?

-Ojo, que España no participó militarmente en la guerra, diga lo que diga cierta izquierda para hundir a Aznar. Ahora bien, defender el apoyo político de un país como el nuestro, que es antiamericano y pacifista 'a la carta' (¿por qué nadie protesta por lo que está ocurriendo en Siria?, ¿se imagina las plazas de España si el que bombardeara a civiles fuera Estados Unidos?) no fue nada sencillo. Aunque había hechos incontestables que los contrarios a la guerra no podían refutar, España no participó, las Naciones Unidas nunca condenaron la intervención americana..., defenderlo era una tarea peliaguda

-¿Se llevará a la tumba algún secreto de Estado cuya revelación pudiera suponer hoy un escándalo?

-Alguno, pero no tantos. Pocos.

-Cataluña. Se le ve muy cabreado en sus memorias con el independentismo y, de hecho, cuenta que promocionaba el cava en sus recepciones para 'hacer patria'. Si empezara mañana una nueva carrera diplomática, ¿pondría cava a sus invitados, antes que un buen vino?

-Por supuesto, son españoles. Pondría cava catalán, pero, ahora que me he enterado de que hay, también de Requena o de Extremadura. Ciertamente, me irrita que consumiendo desaforadamente, sin discriminación, toda mi vida productos catalanes, y haciéndoles propaganda, vengan algunos ahora y digan que 'España les roba'. Es una falacia irritante.

-Su libro contiene numerosas referencias a su infancia y a su juventud en Murcia, incluido el primer traje que le cosieron, sus primeras películas y hasta sus primeros 'calentones' de adolescente. ¿Cuál de todos estos recuerdos le produce más nostalgia?

-Todos esos que usted cita y muchos más. Viví en Murcia una etapa clave de mi vida, cuando te haces hombrecito y, aunque no quiero ser pelotillero porque me entrevista 'La Verdad', tengo mucha nostalgia. Pisar Trapería o entrar al Romea es para mí, sigue siéndolo, una sensación única.

-Hablando de cine... Su afición le llevó a intentar rodar con Woody Allen y Sidney Pollack. No lo consiguió, pero sí llevó a cabo alguna irrupción como secundario en el cine español. ¿Cómo se ve en aquellas películas? ¿Ha perdido el cine un galán?

-Para no engañarle, me veo mediocremente, tirando a mal. Pero los directores, ¿por amistad?, me siguen ofreciendo papeles. Me gusta y no me puedo negar. Mis fans no me lo perdonarían.

-Se refiere en su libro al 'destape', la época en la que las películas pasaban por la censura. Dígame quiénes han sido las tres mujeres del cine que más han despertado sus emociones...

-Ingrid Bergman, Sofía Loren, Angie Dickinson. Y podría seguir...

-Dada su experiencia como director general del Real Madrid, ¿qué habría que hacer para 'resucitar' al Real Murcia? ¿Le propusieron alguna vez que le echara una mano al equipo grana? ¿Estaría dispuesto a prestar su imagen, y su bagaje deportivo, en favor del Real Murcia?

-No me lo han propuesto. Hablar bien del Murcia y de la importancia de tener un buen equipo en una ciudad del tamaño y características de la nuestra es sencillo. Trabajar en un club... no lo creo. Hay mucha aleatoriedad -porque todo dependía de que entrara la pelota- y una enorme informalidad. La palabra dada no valía un pimiento. Esto último no va conmigo.

-Dígame la verdad. ¿Ha asistido en el palco del Bernabéu a secretos o negocios inconfesables?

-Sinceramente, no. Pero seguro que ha habido más de uno. Como en el palco del Barcelona, en un balcón de la procesión de los coloraos, en el entierro del cardenal Tarancón o en el de Mandela. Cuando se reúnen hombres de negocios, o coinciden con políticos en un evento, no hablan mucho del tiempo excepto en estos días. Hablan de política, de negocios, muchos de ellos, limpios y algún otro, menos limpio. Y eso es así en el palco del Bernabéu, en el del Valencia, en el del Real Murcia, en el de la UCAM o en la Primera Comunión de Fuensanta, esa niña tan mona que promete ser un 'cañón' cuando crezca. Está explicado, en clave de humor, en mi libro.