«Voy a grabar, porque me parece que los porteros van a por ellos»

Exacto. Los porteros pagan el pato. Solo ellos? En este país solo el empleado es el responsable. Los empresarios los políticos y los funcionarios que no respetan la ley se van de risitas pero cuando un empleado comete un error cae todo el peso de la ley y solo en el empleado ? El portero actuó mal si, está el vídeo no se puede negar pero el empresario ha de responder y asumir su responsabilidad , creo que lo hará porque es un empresario que le ha ido bien y es señal de inteligencia pero la ley debe aplicarse y la comunidad autónoma no desentenderse.