«¡Se me ha quitado hasta el hambre!»

Mazarrón vivió ayer un día de gran alegría y euforia que será recordado por los vecinos durante mucho tiempo. Sobre todo por aquellos que pueden considerarse millonarios desde hace unas horas. Dos quintos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad se repartieron ayer en las administraciones de lotería número 2 y 3 del municipio, donde se despacharon los números 39415 y 91917, respectivamente.

El gerente del despacho de lotería número 2, Juan Pedro Muñoz, no podía contener la emoción cuando los niños del colegio San Ildefonso anunciaron el 39415. En ese momento, Muñoz se abrazó a su padre y salió del local para avisar a su madre, que se encontraba en una peluquería de la zona. «Esta sensación es increíble. Y eso que no nos hemos quedado con ningún décimo premiado, pero nos da igual», relataba ayer a 'La Verdad' el joven lotero.

«Hemos vendido un billete premiado que recibimos en los meses de verano. Fue la primera consignación que nos llegó. La mayoría de personas que lo compraron fueron turistas de Madrid, que no quisieron volver a la capital sin probar suerte aquí», explicó. «Es la segunda vez que damos un quinto premio. Además, ya repartimos El Gordo en 1995, 1998, 2004, 2007 y 2012. Más contentos no podemos estar».

No les faltó tiempo a los miembros de esta familia para comprar una botella de cava y celebrarlo junto a los vecinos de la calle Cartagena, en Puerto de Mazarrón, quienes se agolparon en la administración cuando se enteraron de la buena noticia. «Yo no llevo ningún décimo premiado, pero es una alegría que haya tocado aquí», comentaba un cartero que detuvo su moto en la puerta del establecimiento.

La suerte se repite

Los bombos siguieron repartiendo premios. Hasta que uno de ellos fue otro quinto (91917). Y en la calle Larga, en la administración conocida como El Dólar, donde hace dos años se repartió El Gordo, se desataba la alegría. «Hemos vendido 20 décimos. Es decir, un total de 120.000 euros», aseguraba el gerente, Javier Meroño, tras conocer la noticia. «Todos los números han sido despachados por ventanilla a gente del pueblo. De hecho, estamos de enhorabuena, porque la semana pasada también dimos primer premio del jueves», comentaba Javier.

Justo en ese momento, varias mujeres aparecieron llorando de alegría en la administración. «¡Que no me lo creo! ¡Que me ha tocado!», decía entre lágrimas y felicidad la mazarronera Manuela Alcalá. «Con estos 6.000 euros voy a pasar una Navidad de las buenas. Este dinero también me ayudará a pagar la hipoteca y tendré que hacer un regalo a mi nieta Valeria, de tres meses, porque está muy guapa», relataba.

Cuando se calmó, y tras agitar varias botellas de champán en la puerta ante la atenta mirada de los vecinos, comentó: «Si es que no me lo puedo creer. ¡Si es que cuando me he enterado se me ha quitado hasta el hambre, no me lo creo, de verdad!». Y así de feliz, esta mazarronera decidió pasar un día grande rodeada de sus seres más queridos. Porque la suerte volvió a repartir alegría e ilusión en Mazarrón.