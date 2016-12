El PP dice que la presunta implicación de Martínez-Cachá en el 'caso Guardería' «no es corrupción política»

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, ha negado que la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez Cachá, esté relacionada con asuntos de corrupción política, en relación a que será investigada por el 'caso Guarderías'.

Víctor Martínez ha asegurado que "no ha habido ningún cambio" en la situación de la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, "un asunto relacionado con el trámite de un expediente administrativo, no podemos llamar corrupción política a lo que no es corrupción política".

Otra cosa es que se intente para dañar al Partido Popular, al Gobierno y a la sociedad murciana tratando de dar una imagen que no se corresponde con la realidad.

El portavoz del GPP ha defendido la labor de la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente que ha conseguido importantes avances en materia de agricultura y agua, que tanto necesita la Región de Murcia, ha concluido.