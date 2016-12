La zona del Mar Menor está expuesta a episodios de inundación cada cinco años

Ladrillo, ladrillo, perras, perras y no pensar en el mañana y luego pasan estas cosas. Pero esto es culpa sobre todo de los que nos gobiernan y los que deben efectuar el control, no sólo pensar en impuestos y recoger sino obligar a canalizar y a no construir donde haya zonas inundables. Ahora mucho salir haciéndose la foto, diciendo que van a pedir zona catastrófica, que ayudas, con cara seria y acontecida: pues me parce genial pero hay que hacer un trabajo previo que no se ha hecho y donde no se les ha esperado. Desidia de politicos y gobernantes, en esto no habría que recortar tampoco.