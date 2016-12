Sanidad reactivará la carrera profesional a partir de mayo para unos 5.000 funcionarios

Unos 5.000 profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS) volverán a ingresar en sus bolsillos, a partir del mes de mayo del año que viene, la llamada carrera profesional. La ansiada recuperación de este complemento salarial, suspendido desde 2009 como consecuencia de las medidas de ajuste, se acordó ayer por unanimidad en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad después de un último e intenso tira y afloja sobre la fecha en la que los profesionales sanitarios de la Región podrían empezar a cobrar dicho complemento, que supone entre 3.179 y 12.525 euros brutos anuales más, dependiendo del nivel de carrera (el tramo de antigüedad) y del puesto de trabajo. Por ejemplo, un celador que solicite el primer tramo de la carrera profesional (el más bajo, con cinco años de antigüedad), ingresaría 59 euros más al mes. Un enfermero, 170. Un médico, 275.

DOS EJEMPLOS 59 euros brutos mensuales cobrará un celador que acceda al primer tramo de la carrera profesional. 275 euros brutos mensuales percibirá un médico que cobre el primer tramo del complemento.

En un principio, el borrador presentado en la Mesa por los responsables del SMS fijaba el mes de octubre de 2017 como pistoletazo de salida para la efectiva recuperación del complemento, algo que no convencía a los sindicatos, que deseaban fijar esa fecha de salida el próximo 1 de enero. «Hasta octubre no podíamos esperar, ya nos habían tomado el pelo anulando la reactivación de la carrera profesional en octubre de este año», explica Javier Lanza, de Comisiones Obreras. Al final, con contraofertas de los sindicatos, y recesos de la Mesa en los que el gerente del SMS, Francisco Agulló, llamaba por teléfono para buscar el visto bueno (financiero, se entiende) a su negociación, la fecha efectiva de la recuperación se adelantó cinco meses, de octubre a mayo. «Es el menor de los males, aunque lo ideal hubiera sido empezar en enero», reconoce Antonio Martínez, del Sindicato de Profesionales de la Sanidad de la Región de Murcia (SPS-RM). «Estamos muy satisfechos; es un paso hacia adelante que hacía falta tomar», señaló por su parte el vicesecretario del Sindicato Médico, Clemente Casado.

13,5 millones en 2018

«Es el menor de los males; lo ideal hubiera sido empezar en enero», afirma Antonio Martínez, del SPS

En total, pagar este complemento salarial al personal fijo del Servicio Murciano de Salud supondrá un montante económico de unos ocho millones de euros para 2017, cifra que se elevará hasta los 13,5 millones en años sucesivos, al abonarse a lo largo de los doce meses y no solo desde mayo. Fue el pasado mes de agosto cuando el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, evitó comprometerse a recuperar la carrera profesional en 2016 porque «habría que hacer un esfuerzo remunerativo que no se puede afrontar». La recuperación de la carrera profesional era una prioridad para las organizaciones sindicales de la Mesa, que llegaron a amenazar con movilizaciones hace solo unas semanas si no se alcanzaba un acuerdo. ¿Qué ha cambiado?

«Ha cambiado la voluntad política del Servicio Murciano de Salud y del Gobierno regional de que no haya diferencias entre los profesionales sanitarios, entre los que cobraban este complemento y los que no lo hacían», destacó ayer Francisco Agulló. El gerente del SMS también señaló que la carrera profesional contemplará a partir de ahora, además de la antigüedad, «criterios de formación, así como la obligación de los profesionales de adherirse a los objetivos de gestión eficiente de los centros sanitarios».

Además de la recuperación de este complemento salarial actualizado a partir de mayo de 2017, la Mesa Sectorial también aprobó ayer el borrador que regulará la figura del personal emérito del SMS, después de la inclusión de las propuestas presentadas por las asociaciones sindicales. Asimismo, la Mesa también alcanzó un acuerdo de base sobre la reordenación de los recursos humanos de los servicios de Urgencias de la Región, que permitirá la creación de un nuevo punto SUAP en Murcia, así como la mejora en la prestación del servicio en otros siete SUAP de la Comunidad.