El Defensor del Universitario de la UMU alerta sobre la «falta de profesores»

La Memoria del Defensor del Universitario, José Palazón, correspondiente al curso 2015/2016 y presentada la semana pasada en el Claustro de la Universidad de Murcia (UMU), alertaba sobre la «falta de profesorado» que sufre la institución. No se trata de un problema de absentismo, aclaró el propio Palazón a 'La Verdad', sino de denuncias relacionadas «con la no impartición de asignaturas, con el cuatrimestre avanzado, por la falta de profesorado». Las quejas, apunta Palazón, «han sido presentadas por alumnos de varias facultades y el problema ha afectado a estudios de Grado y Máster». En algunos casos, destaca el Defensor, «la ausencia de profesorado se ha debido a la no sustitución de docentes con bajas sobrevenidas y prolongadas y, en otros casos, a la demora en la convocatoria o en la resolución del concurso para cubrir una nueva plaza».

Medidas urgentes

«He intervenido siempre solicitando a las autoridades competentes la adopción urgente de las medidas pertinentes para poder impartir inmediatamente la asignatura mientras no se procede a la contratación del profesorado necesario», asegura el Defensor en su Memoria. También indica que la solicitud de esas medidas han llegado hasta los diferentes decanos de las facultades afectadas, el vicerrector de Profesorado y hasta el mismísimo rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela.

«En concreto, he recomendado que la docencia fuese asumida por profesorado del área. La docencia se podría asumir modificando de oficio el Plan de Ordenación de Docente, si el área fuera excedentaria, o contemplando alguna compensación como una reducción docente en el siguiente curso o cuatrimestre o una gratificación económica para el profesorado que asumiese esas clases si el área fuera deficitaria», explica Palazón en el informe presentado al Claustro de la Universidad de Murcia.

Según recordó, «nuestra primera obligación como Universidad es garantizar el derecho de los estudiantes a recibir la docencia y que los alumnos no se vean perjudicados en su evaluación por la excesiva demora en el comienzo de las clases y que se buscasen fórmulas para que pudiesen recuperar la docencia no impartida». Según finaliza el Defensor del Universitario en la Memoria, «espero que este curso no se vuelva a repetir el mismo problema, que también puse en conocimiento del Consejo de Gobierno de la Universidad».