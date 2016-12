«Cada vez resulta más normal ver a los murcianos calzando zapatillas»

Su idea surgió, como tantas otras de éxito, en un garaje. Y tanta ilusión le pusieron al proyecto que ahora alcanzan el éxito en las ventas de su producto. Se trata de las zapatillas Hybs, de las que su fundador, Francisco Bayo, explica que son un producto que ha tenido una gran aceptación, ya no solo entre los murcianos, sino en otras latitudes. El secreto reside en utilizar materias primas de calidad y, por encima de todo, un diseño a la vanguardia de las ofertas que en la actualidad existen en el mercado.

La idea surgió en un garaje, ¿por qué crearon estos productos?

Un día pensamos qué podíamos aportar al mercado que fuera innovador. En la calle veíamos que todos personalizaban su manera de vestir, pero que el calzado se repetía. Fue ahí cuando decidimos apostar por diseños únicos.

¿Ha sido muy complicado sacar adelante el proyecto?

Los comienzos siempre son difíciles, pero teníamos tanta ilusión en hacerlo realidad que poco nos importó ponernos manos a la obra para sacar nuestra visión al mercado.

¿De dónde surgió el nombre?

Somos una marca atrevida y transgresora, por lo que queríamos un nombre que se adecuara a estos valores. Hybs es una abreviatura de la palabra del griego antiguo 'hýbris', concepto que puede traducirse como desmesura, siendo la transgresión del hombre a los límites impuestos por los dioses.

¿Cuántos productos ofrecen en la actualidad?

Una variedad de seis modelos, aunque estamos trabajando con diseñadores de la Región para seguir aumentando la oferta de zapatillas.

¿Cuáles son las zapatillas más demandadas por los clientes?

Tenemos dos modelos con gran demanda, los conejitos transgresores del diseño 'Love is in the air' y los divertidos plátanos de 'Bananarama', aunque la bonita historia de los amantes de 'I will always come back for you' no se quedan atrás.

¿Cuál es la mejor forma que propone para conservarlas?

Trabajamos con ilustraciones, tejidos y otros componentes que podrían endurecerse, perder color o forma en la lavadora. Para mimarlas como se merecen, es mejor lavarlas a mano y no a máquina, aunque debo decir que están hechas para afrontar la aventura del día a día. En nuestra página web www.hybs.es detallamos muy bien la mejor forma de cuidarlas.

¿Hasta dónde han llegado a vender sus productos?

De momento estamos centrados en cubrir el ámbito nacional, ya que al ser un producto cien por cien español creemos que lo mejor era comenzar por nuestro propio mercado. De todas maneras, nuestro primer canal de venta es 'online' por lo que no descartamos introducciones en otros mercados pronto.

¿Cuál es el siguiente paso que se propone dar?

Primero queremos consolidar la marca, hacernos un hueco en el mercado e ir evolucionando a partir de ahí. El siguiente paso sería ampliar nuestra gama de diseños para comenzar a conquistar otras ciudades donde pensamos que nuestro producto puede tener mucho tirón como en Londres, Berlín o Milán. Ya tenemos alguna propuesta al respecto.

Los murcianos, ¿somos más de zapatos o de zapatillas?

Hay un 'mix' interesante. El murciano siempre ha sido más fiel al zapato, pero las nuevas generaciones, y sobre todo la generación 'millenial', vienen pisando fuerte con las zapatillas, porque piensan más en la comodidad y estética de estas últimas. Cada vez es más normal ver este tipo de calzado en la vida cotidiana de la gente.